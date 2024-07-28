В Копейске без света находятся поселок, ДК и дома в центре

29 июля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Администрация Копейска принимает меры к восстановлению электроснабжения Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в результате подтопления территории без света к 29 июля остаются жители поселка Октябрьского, а также ДК угольщиков и многоквартирные дома в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В настоящее время без света находятся порядка 50 домовладений (переулок 2-й Клубный, улица Полевая, а также Дом культуры угольщиков, ГСК). Ремонт продолжится до 14:00. Нет электроэнергии в поселке Октябрьском», — рассказали в пресс-службе администрации Копейска. В пресс-службе мэрии добавили, что нагрузка на ливневку выросла более чем в два раза. Сейчас подрядчики обследуют ливневки на улице Лихачева, проспекте Славы, в поселке РМЗ (улицы Короленко, Пестеля, Куйбышева), продолжают откачку воды из прудов-испарителей в поселках, а также во дворах. «Сейчас воду откачивают в переулке Свободы, 4 и 4А, на улице Кожевникова, 21 и 23, на проспекте Победы, 33 и 33А, но вода прибывает повторно. Возможны отключения электроэнергии по данным адресам», — отметили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что для обследования коллектора до 18:00 запланировано уменьшение подачи воды жителям. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске из-за затяжных дождей началось подтопление территорий. В муниципалитете ввели режим ЧС. В центре города из-за затопления проезжей части на четыре дня перекрыли одну из главных улиц. Подтоплены дома в поселках Горняк, Железнодорожный, Октябрьский и Бажово, селах Синеглазово и Калачево, открыты два пункта временного размещения жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в результате подтопления территории без света к 29 июля остаются жители поселка Октябрьского, а также ДК угольщиков и многоквартирные дома в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В настоящее время без света находятся порядка 50 домовладений (переулок 2-й Клубный, улица Полевая, а также Дом культуры угольщиков, ГСК). Ремонт продолжится до 14:00. Нет электроэнергии в поселке Октябрьском», — рассказали в пресс-службе администрации Копейска. В пресс-службе мэрии добавили, что нагрузка на ливневку выросла более чем в два раза. Сейчас подрядчики обследуют ливневки на улице Лихачева, проспекте Славы, в поселке РМЗ (улицы Короленко, Пестеля, Куйбышева), продолжают откачку воды из прудов-испарителей в поселках, а также во дворах. «Сейчас воду откачивают в переулке Свободы, 4 и 4А, на улице Кожевникова, 21 и 23, на проспекте Победы, 33 и 33А, но вода прибывает повторно. Возможны отключения электроэнергии по данным адресам», — отметили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что для обследования коллектора до 18:00 запланировано уменьшение подачи воды жителям. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске из-за затяжных дождей началось подтопление территорий. В муниципалитете ввели режим ЧС. В центре города из-за затопления проезжей части на четыре дня перекрыли одну из главных улиц. Подтоплены дома в поселках Горняк, Железнодорожный, Октябрьский и Бажово, селах Синеглазово и Калачево, открыты два пункта временного размещения жителей.