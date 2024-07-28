Алексей Сальников стал хедлайнером книжного фестиваля в Екатеринбурге

Российский писатель и поэт Алексей Сальников стал хедлайнером международного книжного фестиваля «Красная строка». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 23 по 25 августа. Встреча с известным писателем запланирована на 25 августа, вход на все активности свободный, сообщили URA.RU в пресс-службе фестиваля.
«На встрече автор расскажет о жанре городского фэнтези и поговорит о том, кто может стать его героем сегодня. В этот же день автор совместно с другими представителями индустрии презентует сборник „Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей“ и обсудит тему телесности в прозе», — отмечают организаторы мероприятия.
Алексей Сальников — прозаик, поэт, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно», «Оккульттрегер». Благодаря первому получил всероссийскую известность — по произведению сняли одноименный фильм. Также Алексей — создатель книжного фантастического сериала о людях и драконах «Когната», который вышел на сервисе «Букмейт». Лауреат премий «Национальный бестселлер», «НОС», «Новые горизонты», «Большая книга».
Ранее были объявлены другие участники фестиваля, среди которых известные российские писатели. Ими стали российские писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Анна Матвеева, Алексей Варламов, Дмитрий Данилов, Виктор Ремизов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями.
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