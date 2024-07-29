Появилось видео с последствиями размыва дамбы в Карелии

В сети появилось видео последствий размыва дамбы в Карелии. По данным МЧС, в результате этого инцидента пострадали девять человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.
«Размыв временной перемычки на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел сегодня утром. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна», — говорится в сообщении МЧС. На опубликованных кадрах ведомства отчетливо виден мощный поток воды, стремящийся вниз по течению.
Спасатели проводят оперативные меры по поиску и спасению людей. В результате происшествия затоплены близлежащие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский», разрушены три жилых дома. В операции участвуют 19 единиц техники и 76 спасателей, также задействован вертолет Ми-8. Дополнительная информация будет предоставлена позже, заключили в ведомстве.
В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временную перемычку. Экстренные службы активно работают на месте инцидента, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В данный момент уровень воды упал, но власти все равно решили эвакуировать ближайшие населенные пункты, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.