Появилось видео с последствиями размыва дамбы в Карелии

МЧС: в Карелии в результате размыва дамбы пострадали 9 человек, 6 пропали
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В Карелии размыло дамбу Беломорско-Балтийского канала
В Карелии размыло дамбу Беломорско-Балтийского канала Фото:

В сети появилось видео последствий размыва дамбы в Карелии. По данным МЧС, в результате этого инцидента пострадали девять человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.

«Размыв временной перемычки на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел сегодня утром. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна», — говорится в сообщении МЧС. На опубликованных кадрах ведомства отчетливо виден мощный поток воды, стремящийся вниз по течению.

Спасатели проводят оперативные меры по поиску и спасению людей. В результате происшествия затоплены близлежащие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский», разрушены три жилых дома. В операции участвуют 19 единиц техники и 76 спасателей, также задействован вертолет Ми-8. Дополнительная информация будет предоставлена позже, заключили в ведомстве.

В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временную перемычку. Экстренные службы активно работают на месте инцидента, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В данный момент уровень воды упал, но власти все равно решили эвакуировать ближайшие населенные пункты, передает «Царьград».

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В сети появилось видео последствий размыва дамбы в Карелии. По данным МЧС, в результате этого инцидента пострадали девять человек, еще шесть считаются пропавшими без вести. «Размыв временной перемычки на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел сегодня утром. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна», — говорится в сообщении МЧС. На опубликованных кадрах ведомства отчетливо виден мощный поток воды, стремящийся вниз по течению. Спасатели проводят оперативные меры по поиску и спасению людей. В результате происшествия затоплены близлежащие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский», разрушены три жилых дома. В операции участвуют 19 единиц техники и 76 спасателей, также задействован вертолет Ми-8. Дополнительная информация будет предоставлена позже, заключили в ведомстве. В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временную перемычку. Экстренные службы активно работают на месте инцидента, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В данный момент уровень воды упал, но власти все равно решили эвакуировать ближайшие населенные пункты, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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