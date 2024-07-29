В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло перемычку

Все силы направлены на ликвидацию последствий (архивное фото)
Между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта перемычка. Вода направляется в сторону жилых домов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“», — написал Артур Парфенчиков в своем
Экстренные службы уже находятся на месте аварии. Общее число привлеченных специалистов больше 100. Все силы приведены в готовность, включая санавиацию.
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