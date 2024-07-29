Происшествия В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло перемычку 29 июля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Все силы направлены на ликвидацию последствий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта перемычка. Вода направляется в сторону жилых домов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. «Между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“», — написал Артур Парфенчиков в своем telegram-канале . Экстренные службы уже находятся на месте аварии. Общее число привлеченных специалистов больше 100. Все силы приведены в готовность, включая санавиацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта перемычка. Вода направляется в сторону жилых домов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. «Между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“», — написал Артур Парфенчиков в своем telegram-канале. Экстренные службы уже находятся на месте аварии. Общее число привлеченных специалистов больше 100. Все силы приведены в готовность, включая санавиацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям