В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло перемычку

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Все силы направлены на ликвидацию последствий (архивное фото) Фото:

Между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта перемычка. Вода направляется в сторону жилых домов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“», — написал Артур Парфенчиков в своем telegram-канале.

Экстренные службы уже находятся на месте аварии. Общее число привлеченных специалистов больше 100. Все силы приведены в готовность, включая санавиацию.

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Между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта перемычка. Вода направляется в сторону жилых домов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. «Между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“», — написал Артур Парфенчиков в своем telegram-канале. Экстренные службы уже находятся на месте аварии. Общее число привлеченных специалистов больше 100. Все силы приведены в готовность, включая санавиацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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