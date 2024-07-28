Ройзман* начал озвучивать книги

Бывший мэр (2013—2018 ггоды) Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) начал озвучивать книги, первая — «Доска Дионисия» Алексея Смирнова фон Рауха. Информация об этом появилась в библиотеке электронных книг «Букмейт».
«СССР, начало 1970-х. Старый, некогда губернский город в нескольких сотнях километров от Москвы. Кандидат искусствоведения Анна, недавно защитившая диссертацию по работам иконописца Дионисия, узнает, что из монастыря неподалеку пропала икона шестнадцатого века. Анна устремляется по следам исчезнувшего образа Спаса, не отдавая себе отчета, что это следы на крови», — говорится в описании произведения. Книга была написана еще в 1976 году (автор скончался в 2009-м).
Иноагентом Ройзмана признали в 2022 году. Летом 2023-го он мог оказаться в колонии — по обвинению в распространении фейков о российской армии. В итоге Ройзману присудили штраф в 260 тысяч рублей. После этого он минимизировал публичную активность и не ведет соцсети.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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