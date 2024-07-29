Критика Запада и отмена перемен: итоги выборов в Венесуэле. Фотогалерея

В Венесуэле сообщили о попытках вмешательства в президентские выборы

29 июля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле Фото: Fernando Vergara/AP/TASS На прошедших выборах в Венесуэле действующий президент Николас Мадуро вновь одержал победу, став президентом страны на третий шестилетний срок. Однако результаты голосования встретили критическое отношение не только внутри страны, но и за ее пределами. Правительство Венесуэлы обвинило несколько стран во вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. URA.RU в своем материале представляет фотогалерею прошедшего дня голосования. По информации, предоставленной председателем Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвисом Аморосо, после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% от общего числа проголосовавших. Его основной соперник, кандидат от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес, получил 4 445 978 голосов, что составляет 44,2%. Оппозиция, представленная одним из ее лидеров Кориной Мачадо, резко отвергла результаты выборов, заявив, что команда Гонсалеса не признает свое поражение. Мачадо, которая сама не смогла участвовать в выборах из-за лишения политических прав, утверждает, что оппоненты Мадуро будут оспаривать результаты голосования. В Венесуэле оппозиционные избиратели активно выходили на улицы, стремясь изменить власть и удалить Мадуро от власти. Критики обвиняют его в ухудшении экономического и социального положения, а также в усилении репрессий. 23-летняя студентка Анабелла Донзелла высказывала надежду на перемены, проголосовав за Эдмундо Гонсалеса. Международная реакция была довольно резкой. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Мадуро, считая победителем выборов Гонсалеса. Правительство Чили также отказалось признавать итоги выборов до подтверждения их международными наблюдателями, о чем сообщил глава МИД Альберто ван Клаверен. Власти США выразили «серьезные опасения» относительно результатов выборов, считая, что они «не отражают волю народа». Подобные заявления прозвучали и со стороны Перу, где глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа сообщил о том, что страна не признает результаты выборов. В то же время несколько государств, таких как Боливия, Гондурас, Куба и Никарагуа, поздравили Мадуро с его победой, принимая результаты выборов как законные. Реакция России была более позитивной: посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил о намерении укреплять российско-венесуэльское стратегическое партнерство на основе «убедительной победы» Мадуро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошедших выборах в Венесуэле действующий президент Николас Мадуро вновь одержал победу, став президентом страны на третий шестилетний срок. Однако результаты голосования встретили критическое отношение не только внутри страны, но и за ее пределами. Правительство Венесуэлы обвинило несколько стран во вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. URA.RU в своем материале представляет фотогалерею прошедшего дня голосования. По информации, предоставленной председателем Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвисом Аморосо, после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% от общего числа проголосовавших. Его основной соперник, кандидат от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес, получил 4 445 978 голосов, что составляет 44,2%. Оппозиция, представленная одним из ее лидеров Кориной Мачадо, резко отвергла результаты выборов, заявив, что команда Гонсалеса не признает свое поражение. Мачадо, которая сама не смогла участвовать в выборах из-за лишения политических прав, утверждает, что оппоненты Мадуро будут оспаривать результаты голосования. В Венесуэле оппозиционные избиратели активно выходили на улицы, стремясь изменить власть и удалить Мадуро от власти. Критики обвиняют его в ухудшении экономического и социального положения, а также в усилении репрессий. 23-летняя студентка Анабелла Донзелла высказывала надежду на перемены, проголосовав за Эдмундо Гонсалеса. Международная реакция была довольно резкой. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Мадуро, считая победителем выборов Гонсалеса. Правительство Чили также отказалось признавать итоги выборов до подтверждения их международными наблюдателями, о чем сообщил глава МИД Альберто ван Клаверен. Власти США выразили «серьезные опасения» относительно результатов выборов, считая, что они «не отражают волю народа». Подобные заявления прозвучали и со стороны Перу, где глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа сообщил о том, что страна не признает результаты выборов. В то же время несколько государств, таких как Боливия, Гондурас, Куба и Никарагуа, поздравили Мадуро с его победой, принимая результаты выборов как законные. Реакция России была более позитивной: посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил о намерении укреплять российско-венесуэльское стратегическое партнерство на основе «убедительной победы» Мадуро.