28 июля 2024
27 июля 2024

Uma2rman рассказала о трудностях гастролей и любви к чебурекам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей и Владимир Кристовские рассказали о новом проекте - "Песни друзей"
Сергей и Владимир Кристовские рассказали о новом проекте - "Песни друзей" Фото:

В Тюмени прошел концерт группы Uma2rman. Перед мероприятием журналисты URA.RU поговорили с артистами. Благодаря компании «Страна Девелопмент» агентству удалось получить эксклюзив. О том, почему Владимир и Сергей Кристовские не хотят пробовать татарский баурсак, какой новый проект готовят музыканты и почему они не увидели красоты Тюмени — в интервью URA.RU.

—Что вас удивляет в Тюмени?

Артистам редко удается осмотреть город, обычно они видят только площадку и отель
Артистам редко удается осмотреть город, обычно они видят только площадку и отель
Фото:

Владимир: А нас должно что-то удивить? Мы в Тюмени бываем периодически, несколько раз в год, и сегодня, слава Богу, нас ничего не удивило. Все прошло абсолютно спокойно — мы прилетели, поселились в гостинице и приехали на концерт абсолютно не удивленные. У вас все хорошо — отличная гостиница, интересный город.

—А есть ли у вас какие-то места в Тюмени, которые вы для себя отмечаете?

Владимир: У нас такой характер работы, что любимое место во всех городах — это гостиница, в которой мы живем. Мы видим только отель, площадку и самолет.

—А что-то выделяете из сибирской кухни, например пельмени или татарский баурсак?

Сергей: А что такое баурсак?

— Это такая большая жареная лепешка, она огромная, ее жарят и она надувается. И потом ее можно свернуть и съесть.

Сергей: Это как чебуреки?

—Да, только без мяса.

Сергей: Какой-то обман! С мясом нам лучше!

—В последнее время вы переживаете новую волну популярности из-за того, что в TikTok вирусятся ваши песни. Вы почувствовали снова это ощущение проснуться знаменитым?

Группа Uma2rman отмечает, что в последнее время на их концертах все больше юных зрителей
Группа Uma2rman отмечает, что в последнее время на их концертах все больше юных зрителей
Фото:

Владимир: Мы прекрасно себя ощущаем и хотим вируситься. Нам, конечно же, как артистам очень приятно, что молодежь откуда-то может услышать наши песни, узнать о них. Нам приятно сейчас слышать свою песню «В городе лето» в роликах в соцсетях. Когда наши дети подходят и нам показывают — это тоже здорово.

Ко мне подошла на концерте девочка 12 лет и сказала: «Спойте песню „Кажется“». Я спросил, откуда она вообще ее знает. А она ответила: «Вы что, не знаете, что ваша песня в трендах TikTok?!» Вот так я и узнал, что наша песня в трендах. И мы отмечаем, что на концертах наших стало больше молодых, юных зрителей — подростков 15 лет. И они, что удивительно, знают все песни, а не только те, которые в трендах. То есть они знают и наши новые песни, и это для нас тоже невероятное удивление и большая радость. Для нас же это абсолютная случайность.

—Кого из российских исполнителей вы отмечаете для себя?

Владимир: Мы дружим с Леней Агутиным. На его юбилей мы делали его песню и надеемся, что скоро мы ее выпустим. И еще Анжелике Варум сделали песню — на ее юбилей, и тоже будем ее выпускать. Поэтому мы сейчас погружены в работу над этими двумя песнями.

В планах у группы Uma2rman создать проект "Песни друзей"
В планах у группы Uma2rman создать проект "Песни друзей"
Фото:

Как-то так неожиданно у нас появилась своя рубрика «Песни друзей». Недавно у нас вышла еще песня Олега Газманова «Дождись», которая тоже разлетелась, и Олегу очень понравилось. Он нам сказал, что дарит песню, пойте, делайте что хотите с этой песней. И мы поняли, что надо сделать в нашем творчестве такую рубрику — «Песни друзей». Поэтому мы планируем такие интересные каверы выпускать, снимать небольшие студийные видео.

—А в Тюмени у вас есть люди, которые стали вашими друзьями?

Владимир: Пока нет, но, может, они появятся сегодня!

—А что нужно, чтобы стать вашим другом? Какими качествами обладать?

Владимир: Нужно быть девушкой, незамужней, красивой, молодой. И мы будем дружить, да, Серег?

—И последний вопрос. Если бы вы писали песню про Тюмень, то какие слова бы она содержала?

Владимир: Ну я точно могу сказать одно: «Тюмень — город контрастов»! А вообще, прежде чем написать песню нужно очень хорошо изучить предмет, о котором ты пишешь. Если бы я писал песню о Тюмени я бы погрузился в изучении ее историю, изучил ее современность и потом бы уже сел писать.

—Спасибо за интервью, удачного вам концерта!

Владимир и Сергей: Спасибо! И вам отличного вечера!

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени прошел концерт группы Uma2rman. Перед мероприятием журналисты URA.RU поговорили с артистами. Благодаря компании «Страна Девелопмент» агентству удалось получить эксклюзив. О том, почему Владимир и Сергей Кристовские не хотят пробовать татарский баурсак, какой новый проект готовят музыканты и почему они не увидели красоты Тюмени — в интервью URA.RU. —Что вас удивляет в Тюмени? Владимир: А нас должно что-то удивить? Мы в Тюмени бываем периодически, несколько раз в год, и сегодня, слава Богу, нас ничего не удивило. Все прошло абсолютно спокойно — мы прилетели, поселились в гостинице и приехали на концерт абсолютно не удивленные. У вас все хорошо — отличная гостиница, интересный город. —А есть ли у вас какие-то места в Тюмени, которые вы для себя отмечаете? Владимир: У нас такой характер работы, что любимое место во всех городах — это гостиница, в которой мы живем. Мы видим только отель, площадку и самолет. —А что-то выделяете из сибирской кухни, например пельмени или татарский баурсак? Сергей: А что такое баурсак? — Это такая большая жареная лепешка, она огромная, ее жарят и она надувается. И потом ее можно свернуть и съесть. Сергей: Это как чебуреки? —Да, только без мяса. Сергей: Какой-то обман! С мясом нам лучше! —В последнее время вы переживаете новую волну популярности из-за того, что в TikTok вирусятся ваши песни. Вы почувствовали снова это ощущение проснуться знаменитым? Владимир: Мы прекрасно себя ощущаем и хотим вируситься. Нам, конечно же, как артистам очень приятно, что молодежь откуда-то может услышать наши песни, узнать о них. Нам приятно сейчас слышать свою песню «В городе лето» в роликах в соцсетях. Когда наши дети подходят и нам показывают — это тоже здорово. —Кого из российских исполнителей вы отмечаете для себя? Владимир: Мы дружим с Леней Агутиным. На его юбилей мы делали его песню и надеемся, что скоро мы ее выпустим. И еще Анжелике Варум сделали песню — на ее юбилей, и тоже будем ее выпускать. Поэтому мы сейчас погружены в работу над этими двумя песнями. Как-то так неожиданно у нас появилась своя рубрика «Песни друзей». Недавно у нас вышла еще песня Олега Газманова «Дождись», которая тоже разлетелась, и Олегу очень понравилось. Он нам сказал, что дарит песню, пойте, делайте что хотите с этой песней. И мы поняли, что надо сделать в нашем творчестве такую рубрику — «Песни друзей». Поэтому мы планируем такие интересные каверы выпускать, снимать небольшие студийные видео. —А в Тюмени у вас есть люди, которые стали вашими друзьями? Владимир: Пока нет, но, может, они появятся сегодня! —А что нужно, чтобы стать вашим другом? Какими качествами обладать? Владимир: Нужно быть девушкой, незамужней, красивой, молодой. И мы будем дружить, да, Серег? —И последний вопрос. Если бы вы писали песню про Тюмень, то какие слова бы она содержала? —Спасибо за интервью, удачного вам концерта! Владимир и Сергей: Спасибо! И вам отличного вечера!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...