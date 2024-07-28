Uma2rman рассказала о трудностях гастролей и любви к чебурекам

В Тюмени прошел концерт группы Uma2rman. Перед мероприятием журналисты URA.RU поговорили с артистами. Благодаря компании «Страна Девелопмент» агентству удалось получить эксклюзив. О том, почему Владимир и Сергей Кристовские не хотят пробовать татарский баурсак, какой новый проект готовят музыканты и почему они не увидели красоты Тюмени — в интервью URA.RU.
—Что вас удивляет в Тюмени?
Владимир: А нас должно что-то удивить? Мы в Тюмени бываем периодически, несколько раз в год, и сегодня, слава Богу, нас ничего не удивило. Все прошло абсолютно спокойно — мы прилетели, поселились в гостинице и приехали на концерт абсолютно не удивленные. У вас все хорошо — отличная гостиница, интересный город.
—А есть ли у вас какие-то места в Тюмени, которые вы для себя отмечаете?
Владимир: У нас такой характер работы, что любимое место во всех городах — это гостиница, в которой мы живем. Мы видим только отель, площадку и самолет.
—А что-то выделяете из сибирской кухни, например пельмени или татарский баурсак?
Сергей: А что такое баурсак?
— Это такая большая жареная лепешка, она огромная, ее жарят и она надувается. И потом ее можно свернуть и съесть.
Сергей: Это как чебуреки?
—Да, только без мяса.
Сергей: Какой-то обман! С мясом нам лучше!
—В последнее время вы переживаете новую волну популярности из-за того, что в TikTok вирусятся ваши песни. Вы почувствовали снова это ощущение проснуться знаменитым?
Владимир: Мы прекрасно себя ощущаем и хотим вируситься. Нам, конечно же, как артистам очень приятно, что молодежь откуда-то может услышать наши песни, узнать о них. Нам приятно сейчас слышать свою песню «В городе лето» в роликах в соцсетях. Когда наши дети подходят и нам показывают — это тоже здорово.
Ко мне подошла на концерте девочка 12 лет и сказала: «Спойте песню „Кажется“». Я спросил, откуда она вообще ее знает. А она ответила: «Вы что, не знаете, что ваша песня в трендах TikTok?!» Вот так я и узнал, что наша песня в трендах. И мы отмечаем, что на концертах наших стало больше молодых, юных зрителей — подростков 15 лет. И они, что удивительно, знают все песни, а не только те, которые в трендах. То есть они знают и наши новые песни, и это для нас тоже невероятное удивление и большая радость. Для нас же это абсолютная случайность.
—Кого из российских исполнителей вы отмечаете для себя?
Владимир: Мы дружим с Леней Агутиным. На его юбилей мы делали его песню и надеемся, что скоро мы ее выпустим. И еще Анжелике Варум сделали песню — на ее юбилей, и тоже будем ее выпускать. Поэтому мы сейчас погружены в работу над этими двумя песнями.
Как-то так неожиданно у нас появилась своя рубрика «Песни друзей». Недавно у нас вышла еще песня Олега Газманова «Дождись», которая тоже разлетелась, и Олегу очень понравилось. Он нам сказал, что дарит песню, пойте, делайте что хотите с этой песней. И мы поняли, что надо сделать в нашем творчестве такую рубрику — «Песни друзей». Поэтому мы планируем такие интересные каверы выпускать, снимать небольшие студийные видео.
—А в Тюмени у вас есть люди, которые стали вашими друзьями?
Владимир: Пока нет, но, может, они появятся сегодня!
—А что нужно, чтобы стать вашим другом? Какими качествами обладать?
Владимир: Нужно быть девушкой, незамужней, красивой, молодой. И мы будем дружить, да, Серег?
—И последний вопрос. Если бы вы писали песню про Тюмень, то какие слова бы она содержала?
Владимир: Ну я точно могу сказать одно: «Тюмень — город контрастов»! А вообще, прежде чем написать песню нужно очень хорошо изучить предмет, о котором ты пишешь. Если бы я писал песню о Тюмени я бы погрузился в изучении ее историю, изучил ее современность и потом бы уже сел писать.
—Спасибо за интервью, удачного вам концерта!
Владимир и Сергей: Спасибо! И вам отличного вечера!
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