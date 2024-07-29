Мишустин присвоил федеральный статус курортам на челябинских озерах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил федеральный статус двум курортам на озерах Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, в перечень включены местности на Увильдах и Кисегаче.
«Утвердить перечень лечебно-оздоровительных местностей федерального значения. Челябинская область — курорты Кисегач и Увильды», — отмечено в документе.
Всего перечень содержит 55 курортов федерального значения. Среди них Анапа (Краснодарский край), Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область), Санкт-Петербург, озера Горькое и Медвежье в Курганской области и другие.
Перечень содержит две категории местностей. Кроме курортов федерального значения, в нем представлены курортные регионы. К таким отнесены Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский край.
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