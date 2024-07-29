Мишустин присвоил федеральный статус курортам на челябинских озерах

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Кисегач и Увильды стали курортами федерального значения
Кисегач и Увильды стали курортами федерального значения Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил федеральный статус двум курортам на озерах Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, в перечень включены местности на Увильдах и Кисегаче.

«Утвердить перечень лечебно-оздоровительных местностей федерального значения. Челябинская область — курорты Кисегач и Увильды», — отмечено в документе.

Всего перечень содержит 55 курортов федерального значения. Среди них Анапа (Краснодарский край), Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область), Санкт-Петербург, озера Горькое и Медвежье в Курганской области и другие.

Перечень содержит две категории местностей. Кроме курортов федерального значения, в нем представлены курортные регионы. К таким отнесены Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский край.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил федеральный статус двум курортам на озерах Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, в перечень включены местности на Увильдах и Кисегаче. «Утвердить перечень лечебно-оздоровительных местностей федерального значения. Челябинская область — курорты Кисегач и Увильды», — отмечено в документе. Всего перечень содержит 55 курортов федерального значения. Среди них Анапа (Краснодарский край), Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область), Санкт-Петербург, озера Горькое и Медвежье в Курганской области и другие. Перечень содержит две категории местностей. Кроме курортов федерального значения, в нем представлены курортные регионы. К таким отнесены Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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