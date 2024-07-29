Свердловчанин выиграл более 11 миллионов в лотерею, не отгадав ни одного числа

29 июля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Счастливец ни разу не попал в точку и разбогател Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа. Победитель еще не обратился за призом, рассказали URA.RU представители компании. «28 июля в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 11 642 160 рублей. Победителем стал участник 115917-го тиража из Свердловской области», — сообщили в «Столото». Там пояснили, что суть быстрой лотереи заключается в том, что надо отгадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Уралец не угадал ни одного, таким образом он и сорвал крупный куш. Возможно, счастливец еще не знает о своем везении, поскольку он пока не обратился в лотерейный центр. Известно лишь, что он купил свой выигрышный билет всего за 100 рублей в мобильном приложении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа. Победитель еще не обратился за призом, рассказали URA.RU представители компании. «28 июля в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 11 642 160 рублей. Победителем стал участник 115917-го тиража из Свердловской области», — сообщили в «Столото». Там пояснили, что суть быстрой лотереи заключается в том, что надо отгадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Уралец не угадал ни одного, таким образом он и сорвал крупный куш. Возможно, счастливец еще не знает о своем везении, поскольку он пока не обратился в лотерейный центр. Известно лишь, что он купил свой выигрышный билет всего за 100 рублей в мобильном приложении.