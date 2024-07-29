Свердловчанин выиграл более 11 миллионов в лотерею, не отгадав ни одного числа

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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Счастливец ни разу не попал в точку и разбогател Фото:

Житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа. Победитель еще не обратился за призом, рассказали URA.RU представители компании.

«28 июля в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 11 642 160 рублей. Победителем стал участник 115917-го тиража из Свердловской области», — сообщили в «Столото». Там пояснили, что суть быстрой лотереи заключается в том, что надо отгадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Уралец не угадал ни одного, таким образом он и сорвал крупный куш.

Возможно, счастливец еще не знает о своем везении, поскольку он пока не обратился в лотерейный центр. Известно лишь, что он купил свой выигрышный билет всего за 100 рублей в мобильном приложении.

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Житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа. Победитель еще не обратился за призом, рассказали URA.RU представители компании. «28 июля в государственной лотерее „Забава от Русского лото“ был разыгран суперприз — 11 642 160 рублей. Победителем стал участник 115917-го тиража из Свердловской области», — сообщили в «Столото». Там пояснили, что суть быстрой лотереи заключается в том, что надо отгадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Уралец не угадал ни одного, таким образом он и сорвал крупный куш. Возможно, счастливец еще не знает о своем везении, поскольку он пока не обратился в лотерейный центр. Известно лишь, что он купил свой выигрышный билет всего за 100 рублей в мобильном приложении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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