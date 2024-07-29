Из-за ажиотажного спроса в Челябинске резко подорожало арендное жилье

В Челябинске в июле стоимость сдаваемых в аренду однокомнатных квартир выросла на 2,5% до 23 тысяч 345 рублей в месяц. Больше всего подорожала аренда «двушек» — на 6,2% за месяц до 31 тысячи 137 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в июле прирост стоимости арендных однокомнатных квартир составил 2,5%. Цена выросла до 23 тысяч 345 рублей в месяц. Больше всего подорожала аренда „двушек“ — на 6,2% за месяц до 31 тысячи 137 рублей. Аренда трехкомнатных квартир в городе выросла на 4,4% до 39 тысяч 765 рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».
Как отмечается в исследовании «Мир квартир» в Челябинске в июле 2024 года, аренда квартир подорожала из-за высокого спроса. Это касается также и жилой недвижимости и с двумя-тремя комнатами. Предложение об аренде жилья на челябинском рынке недвижимости, напротив, сокращается.
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