На Шершневском водохранилище в Челябинске увеличили мощность сброса воды

29 июля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

С Шершневского водохранилища начали спускать по 70 кубометров воды в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду. Как сообщили URA.RU в министерстве экологии региона, это позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок и снизить риск наводнения. «Принято решение о сбросе воды с Шершневского водохранилища до 70 кубометров в секунду. Данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. При текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ситуация со сбросом воды с водохранилища остается на контроле. Уровень воды, как на Шершнях, так и в реке Миасс, постоянно мониторится. Сбрасывать воду с водохранилища начали из-за проливных дождей. Когда отметки добрались до критичных, было принято решение о спуске. Из-за этого в некоторых местах подтопило реку Миасс. Власти следят за обстановкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду. Как сообщили URA.RU в министерстве экологии региона, это позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок и снизить риск наводнения. «Принято решение о сбросе воды с Шершневского водохранилища до 70 кубометров в секунду. Данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. При текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ситуация со сбросом воды с водохранилища остается на контроле. Уровень воды, как на Шершнях, так и в реке Миасс, постоянно мониторится. Сбрасывать воду с водохранилища начали из-за проливных дождей. Когда отметки добрались до критичных, было принято решение о спуске. Из-за этого в некоторых местах подтопило реку Миасс. Власти следят за обстановкой.