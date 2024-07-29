На Шершневском водохранилище в Челябинске увеличили мощность сброса воды

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С Шершневского водохранилища начали спускать по 70 кубометров воды в секунду Фото:
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На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду. Как сообщили URA.RU в министерстве экологии региона, это позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок и снизить риск наводнения.

«Принято решение о сбросе воды с Шершневского водохранилища до 70 кубометров в секунду. Данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. При текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

Ситуация со сбросом воды с водохранилища остается на контроле. Уровень воды, как на Шершнях, так и в реке Миасс, постоянно мониторится.

Сбрасывать воду с водохранилища начали из-за проливных дождей. Когда отметки добрались до критичных, было принято решение о спуске. Из-за этого в некоторых местах подтопило реку Миасс. Власти следят за обстановкой.

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На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду. Как сообщили URA.RU в министерстве экологии региона, это позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок и снизить риск наводнения. «Принято решение о сбросе воды с Шершневского водохранилища до 70 кубометров в секунду. Данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. При текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ситуация со сбросом воды с водохранилища остается на контроле. Уровень воды, как на Шершнях, так и в реке Миасс, постоянно мониторится. Сбрасывать воду с водохранилища начали из-за проливных дождей. Когда отметки добрались до критичных, было принято решение о спуске. Из-за этого в некоторых местах подтопило реку Миасс. Власти следят за обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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