Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 км

Пилот Су-35С сбил истребитель с 213 километров
Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели. Ему удалось сбить истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров, сообщил пилот ВС РФ с позывным «Воевода».
«Подтверждено. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — написал «Водевода» в своем telegram-канале. По его данным, после удара Су-35 украинский МиГ-29 пропал с радаров.
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