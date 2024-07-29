Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 км

29 июля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Пилот Су-35С сбил истребитель с 213 километров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели. Ему удалось сбить истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров, сообщил пилот ВС РФ с позывным «Воевода». «Подтверждено. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — написал «Водевода» в своем telegram-канале. По его данным, после удара Су-35 украинский МиГ-29 пропал с радаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели. Ему удалось сбить истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров, сообщил пилот ВС РФ с позывным «Воевода». «Подтверждено. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — написал «Водевода» в своем telegram-канале. По его данным, после удара Су-35 украинский МиГ-29 пропал с радаров.