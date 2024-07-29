Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 км

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Пилот Су-35С сбил истребитель с 213 километров Фото:

Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели. Ему удалось сбить истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров, сообщил пилот ВС РФ с позывным «Воевода».

«Подтверждено. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — написал «Водевода» в своем telegram-канале. По его данным, после удара Су-35 украинский МиГ-29 пропал с радаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели. Ему удалось сбить истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров, сообщил пилот ВС РФ с позывным «Воевода». «Подтверждено. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — написал «Водевода» в своем telegram-канале. По его данным, после удара Су-35 украинский МиГ-29 пропал с радаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...