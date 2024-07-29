Почему челябинские семьи стали массово снимать квартиры в аренду

Челябинские семьи из-за отмены льготной ипотеки стали массово арендовать жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ажиотажный спрос на аренду жилья в Челябинске вызван отменой льготной ипотеки
Ажиотажный спрос на аренду жилья в Челябинске вызван отменой льготной ипотеки Фото:

В Челябинске зафиксирован высокий спрос на аренду жилья, квартиры быстро разбирают, предложений остается все меньше. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды, рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«В Челябинске в 2024 году рост арендной стоимости квартир в июле получился вдвое больший, чем за тот же период 2023 года. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, в результате чего жители стали интересоваться не покупкой квартир, а арендой данной недвижимости», — поделился Луценко.

Как отметил Луценко, в Челябинске, как и в целом по России, арендаторы ждут роста ставок в ближайшее время, и «горячий сезон», обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже в июле 2024 года. При тэом предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске зафиксирован высокий спрос на аренду жилья, квартиры быстро разбирают, предложений остается все меньше. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды, рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В Челябинске в 2024 году рост арендной стоимости квартир в июле получился вдвое больший, чем за тот же период 2023 года. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, в результате чего жители стали интересоваться не покупкой квартир, а арендой данной недвижимости», — поделился Луценко. Как отметил Луценко, в Челябинске, как и в целом по России, арендаторы ждут роста ставок в ближайшее время, и «горячий сезон», обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже в июле 2024 года. При тэом предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...