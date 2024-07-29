Почему челябинские семьи стали массово снимать квартиры в аренду

В Челябинске зафиксирован высокий спрос на аренду жилья, квартиры быстро разбирают, предложений остается все меньше. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды, рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
«В Челябинске в 2024 году рост арендной стоимости квартир в июле получился вдвое больший, чем за тот же период 2023 года. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, в результате чего жители стали интересоваться не покупкой квартир, а арендой данной недвижимости», — поделился Луценко.
Как отметил Луценко, в Челябинске, как и в целом по России, арендаторы ждут роста ставок в ближайшее время, и «горячий сезон», обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже в июле 2024 года. При тэом предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!