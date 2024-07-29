Росжелдор: количество госпитализированных из-за схода вагонов увеличилось до 55

На место схода вагонов поезда в Волгоградской области прибыли караул пожарного поезда и стрелковая команда Ведомственной охраны Росжелдора. Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Там же отметили, что количество госпитализированных увеличилось до 55 человек.
«Предварительно пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — заявлено в официальном telegram-канале агентства. На месте уже работают 30 сотрудников Волгоградского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ РФ. На место ЧП также прибыл караул пожарного поезда и стрелковая команда Ведомственной охраны Росжелдора.
Стрелковая команда оцепила место ДТП. Для помощи сотрудникам МЧС в госпитализации пострадавших предоставлены три личных автомобиля сотрудников филиала и две единицы техники Ведомственной охраны. Пассажирам поезда также организован подвоз питьевой воды.
Ранее в Волгоградской области в результате столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд. На момент ЧП в поезде находилось более 800 человек. URA.RU подготовило материал о том, что известно о происшествии.
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