В результате столкновения поезда и КАМАЗа есть пострадавшие
В Волгоградской области в понедельник 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд. Предварительно известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать десятки человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. Сейчас к месту аварии стянуто 109 единиц спецтехники. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
Несколько вагонов поезда ушли под откос в результате столкновения с КАМАЗОМ
КАМАЗ пытался проскочить перед приближающимся поездом
К месту аварии стянуты оперативные службы
Сотрудники МЧС осматривают место аварии
К месту аварии организован подвоз воды
Эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда продолжается. Их разместят в ДК «Импульс» и ЦДиК города Котельниково и в гостинице Кристал
На месте аварии работают спасатели
Сотрудники экстренных служб помогают людям выбраться из вагонов
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