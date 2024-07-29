Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Фоторепортаж

В Волгоградской области после схода поезда с рельсов пострадали 15 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения поезда и КАМАЗа есть пострадавшие
В результате столкновения поезда и КАМАЗа есть пострадавшие Фото:

В Волгоградской области в понедельник 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд. Предварительно известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать десятки человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. Сейчас к месту аварии стянуто 109 единиц спецтехники. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.

Несколько вагонов поезда ушли под откос в результате столкновения с КАМАЗОМ
Несколько вагонов поезда ушли под откос в результате столкновения с КАМАЗОМ
Фото:
КАМАЗ пытался проскочить перед приближающимся поездом
КАМАЗ пытался проскочить перед приближающимся поездом
Фото:
К месту аварии стянуты оперативные службы
К месту аварии стянуты оперативные службы
Фото:
Сотрудники МЧС осматривают место аварии
Сотрудники МЧС осматривают место аварии
Фото:
К месту аварии организован подвоз воды
К месту аварии организован подвоз воды
Фото:
Эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда продолжается. Их разместят в ДК «Импульс» и ЦДиК города Котельниково и в гостинице Кристал
Эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда продолжается. Их разместят в ДК «Импульс» и ЦДиК города Котельниково и в гостинице Кристал
Фото:
На месте аварии работают спасатели
На месте аварии работают спасатели
Фото:
Сотрудники экстренных служб помогают людям выбраться из вагонов
Сотрудники экстренных служб помогают людям выбраться из вагонов
Фото:

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В Волгоградской области в понедельник 29 июля в результате столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд. Предварительно известно, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать десятки человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. Сейчас к месту аварии стянуто 109 единиц спецтехники. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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