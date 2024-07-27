Аналитики раскрыли, куда дешевле всего могут слетать жители ХМАО в конце лета

Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в августе самыми дешевыми авианаправлениями внутри страны станут Курган, Екатеринбург и Чебоксары. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 6000 до 8400 рублей.
«Жителям ХМАО в августе выгоднее всего обойдется перелет в Курган — билет в одну сторону стоит около 6000 рублей. В 8000 рублей обойдется перелет в Екатеринбург, а за 8400 рублей из Югры можно отправиться в Чебоксары», — сообщили аналитики сервиса. Тюмень и Новосибирск замыкают список самых дешевых внутренних авианаправлений для югорчан в конце лета. Стоимость полета в города составит 9 000 — 9 300 рублей.
За границу выгоднее всего жителям ХМАО отправиться в Фергану (Узбекистан) — билет будет стоить в среднем 12 000 рублей. Следом идет Худжанд (Таджикистан) — 13 000 рублей, Ташкент (Узбекистан) — 15 000 рублей и Минск (Белоруссия) — 16 000 рублей.
С точки зрения популярности, наибольшим спросом у жителей Югры в августе пользуется Сочи. Туда оформлено 16,4% авиазаказов. Второе место занял Москва (15,5%), а третье — Махачкала (12,2%). Замыкают пятерку Санкт-Петербург (7,1%) и Минеральные Воды (6,2%). Среди зарубежных направлений югорчане чаще всего летят в Худжанд (39,3%), Ташкент (13,5%) и Бишкек (13,1%).
Международный аэропорт Сургута по итогам первого полугодия 2024 года обслужил более миллиона пассажиров. Самыми направлениями с начала 2024 года стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Осенью 2024 года планируется также запуск рейсов в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Новое направление ранее анонсировала авиакомпания Utair.
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