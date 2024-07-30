Риелторы прогнозируют всплеск интереса жителей ХМАО к большим квартирам

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют рост интереса жителей к большим квартирам. Риелторы ожидают, что на фоне продления семейной ипотеки, югорчане охотнее будут приобретать жилье с несколькими комнатами.
«Вполне можно ожидать. Но, конечно, вряд ли они станут популярнее однокомнатных квартир. „Однушки“ тоже будут пользоваться спросом, потому что есть семьи, для которых это будет первое жилье. Но люди, которые ранее покупали, скорее всего, при рождении новых детей тоже захотят расширяться», — прогнозирует эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
Риелторы ожидают, что в первую очередь кроме однокомнатного жилья, покупатели будут интересоваться «двушками» и частично «трешками». На ситуацию влияют как высокие цены на недвижимость, так и кредитный лимит по семейной ипотеке, который составляет шесть миллионов рублей. По новым правилам также купить жилье по льготной программе могут семьи с ребенком до шести лет.
Ранее URA.RU рассказывало, какие потрясения принесет новая семейная ипотека на рынок недвижимости ХМАО. Кроме покупателей программа затронет и югорских застройщиков.
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