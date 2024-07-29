Два ребенка погибли и девять пострадали при нападении с ножом в Британии

29 июля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож Фото: Стас Этвеш © URA.RU Два ребенка погибли и еще девять получили ранения в результате нападения с ножом в английском Саутпорте, совершенного 17-летним подростком. Об этом сообщает источник Sky News. «У всех пострадавших ножевые ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии», — уточняет источник Sky News . Как сообщает телеканал, нападение совершено 17-летним подростком. ЧП произошло в общественном месте, где в тот момент проходил мастер-класс по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от 7 до 11 лет. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож. Местный бизнесмен описал ситуацию как «фильм ужасов» и рассказал о криках матерей после нападения. Это нападение стало одним из нескольких инцидентов с ножевыми ранениями в Великобритании за последнее время, уточняет издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два ребенка погибли и еще девять получили ранения в результате нападения с ножом в английском Саутпорте, совершенного 17-летним подростком. Об этом сообщает источник Sky News. «У всех пострадавших ножевые ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии», — уточняет источник Sky News. Как сообщает телеканал, нападение совершено 17-летним подростком. ЧП произошло в общественном месте, где в тот момент проходил мастер-класс по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от 7 до 11 лет. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож. Местный бизнесмен описал ситуацию как «фильм ужасов» и рассказал о криках матерей после нападения. Это нападение стало одним из нескольких инцидентов с ножевыми ранениями в Великобритании за последнее время, уточняет издание.