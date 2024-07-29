29 июля 2024

Два ребенка погибли и девять пострадали при нападении с ножом в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож Фото:

Два ребенка погибли и еще девять получили ранения в результате нападения с ножом в английском Саутпорте, совершенного 17-летним подростком. Об этом сообщает источник Sky News.

«У всех пострадавших ножевые ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии», — уточняет источник Sky News. Как сообщает телеканал, нападение совершено 17-летним подростком.

ЧП произошло в общественном месте, где в тот момент проходил мастер-класс по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от 7 до 11 лет. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож. Местный бизнесмен описал ситуацию как «фильм ужасов» и рассказал о криках матерей после нападения. Это нападение стало одним из нескольких инцидентов с ножевыми ранениями в Великобритании за последнее время, уточняет издание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два ребенка погибли и еще девять получили ранения в результате нападения с ножом в английском Саутпорте, совершенного 17-летним подростком. Об этом сообщает источник Sky News. «У всех пострадавших ножевые ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии», — уточняет источник Sky News. Как сообщает телеканал, нападение совершено 17-летним подростком. ЧП произошло в общественном месте, где в тот момент проходил мастер-класс по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от 7 до 11 лет. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него нож. Местный бизнесмен описал ситуацию как «фильм ужасов» и рассказал о криках матерей после нападения. Это нападение стало одним из нескольких инцидентов с ножевыми ранениями в Великобритании за последнее время, уточняет издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...