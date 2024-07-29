Пловчиха Чикунова получит деньги за результат выше, чем у чемпионки Олимпиады

30 июля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Пловчиха Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды Фото: Илья Московец © URA.RU Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. «Участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых», — сообщили в ВФП. Татьяна Смит завоевала золото на Олимпиаде в Париже, проплыв дистанцию за 1 минуту 5,28 секунды. Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, опередив олимпийскую чемпионку и выполнив условие ВФП для получения призовых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. «Участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых», — сообщили в ВФП. Татьяна Смит завоевала золото на Олимпиаде в Париже, проплыв дистанцию за 1 минуту 5,28 секунды. Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, опередив олимпийскую чемпионку и выполнив условие ВФП для получения призовых.