Пловчиха Чикунова получит деньги за результат выше, чем у чемпионки Олимпиады

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
«Участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых», — сообщили в ВФП. Татьяна Смит завоевала золото на Олимпиаде в Париже, проплыв дистанцию за 1 минуту 5,28 секунды. Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, опередив олимпийскую чемпионку и выполнив условие ВФП для получения призовых.
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