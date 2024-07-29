29 июля 2024

Пловчиха Чикунова получит деньги за результат выше, чем у чемпионки Олимпиады

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Пловчиха Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды Фото:

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

«Участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых», — сообщили в ВФП. Татьяна Смит завоевала золото на Олимпиаде в Париже, проплыв дистанцию за 1 минуту 5,28 секунды. Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, опередив олимпийскую чемпионку и выполнив условие ВФП для получения призовых.

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Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. «Участники финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых», — сообщили в ВФП. Татьяна Смит завоевала золото на Олимпиаде в Париже, проплыв дистанцию за 1 минуту 5,28 секунды. Евгения Чикунова 26 июля на Кубке России показала результат 1 минута 5,26 секунды, опередив олимпийскую чемпионку и выполнив условие ВФП для получения призовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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