Прокуратура наказала Utair за нарушение прав пассажиров

Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Об том ведомство сообщило в соцсети.
«По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания „ЮТэйр“ привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Перевозчик в период ожидания вылета воздушного судна не уведомил о предоставлении соответствующих услуг и несвоевременно обеспечил пассажиров прохладительными напитками», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что нарушение выявлено в ходе проверки задержки рейса в аэропорту Омска. Самолет должен был вылететь в Сургут (ХМАО) 24 апреля текущего года, но по техническим причинам был задержан более чем на семь часов.
Транспортная прокуратура ранее заинтересовалась задержкой рейса Utair из Екатеринбурга в Нижневартовск. Самолет должен был вылететь 28 июля, но оправка была перенесена более чем на 12 часов. Пассажиров разместили в гостинице «Амакс эко-парк».
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