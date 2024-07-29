29 июля 2024

Прокуратура наказала Utair за нарушение прав пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаперевозчик несвоевременно предоставил пассажирам прохладительные напитки
Авиаперевозчик несвоевременно предоставил пассажирам прохладительные напитки Фото:

Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Об том ведомство сообщило в соцсети.

«По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания „ЮТэйр“ привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Перевозчик в период ожидания вылета воздушного судна не уведомил о предоставлении соответствующих услуг и несвоевременно обеспечил пассажиров прохладительными напитками», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что нарушение выявлено в ходе проверки задержки рейса в аэропорту Омска. Самолет должен был вылететь в Сургут (ХМАО) 24 апреля текущего года, но по техническим причинам был задержан более чем на семь часов.

Транспортная прокуратура ранее заинтересовалась задержкой рейса Utair из Екатеринбурга в Нижневартовск. Самолет должен был вылететь 28 июля, но оправка была перенесена более чем на 12 часов. Пассажиров разместили в гостинице «Амакс эко-парк».

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Об том ведомство сообщило в соцсети. «По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания „ЮТэйр“ привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Перевозчик в период ожидания вылета воздушного судна не уведомил о предоставлении соответствующих услуг и несвоевременно обеспечил пассажиров прохладительными напитками», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нарушение выявлено в ходе проверки задержки рейса в аэропорту Омска. Самолет должен был вылететь в Сургут (ХМАО) 24 апреля текущего года, но по техническим причинам был задержан более чем на семь часов. Транспортная прокуратура ранее заинтересовалась задержкой рейса Utair из Екатеринбурга в Нижневартовск. Самолет должен был вылететь 28 июля, но оправка была перенесена более чем на 12 часов. Пассажиров разместили в гостинице «Амакс эко-парк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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