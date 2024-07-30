Ангарский маньяк не выплатил за ущерб более десяти миллионов рублей

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», не погасил свои долги свыше 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные издержки. Об этом говорится в документах судебных приставов.
«В отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 — за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре — за моральный вред на 1,8 миллиона рублей. Также имеется два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства», — передает РИА Новости со ссылкой на исполнительные документы.
Попков был осужден за убийство 81 женщины. Прозвище «ангарский маньяк" он получил из-за места совершения преступлений — Ангарск Иркутской области. Его жертвами были девушки в возрасте от 17 до 38 лет. За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков был осужден на пожизненное лишение свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.