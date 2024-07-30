Ангарский маньяк не выплатил за ущерб более десяти миллионов рублей

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Серийный убийца накопил долги, поскольку не оплатил судебные издержки
Серийный убийца накопил долги, поскольку не оплатил судебные издержки Фото:

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», не погасил свои долги свыше 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные издержки. Об этом говорится в документах судебных приставов.

«В отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 — за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре — за моральный вред на 1,8 миллиона рублей. Также имеется два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства», — передает РИА Новости со ссылкой на исполнительные документы.

Попков был осужден за убийство 81 женщины. Прозвище «ангарский маньяк"  он получил из-за места совершения преступлений — Ангарск Иркутской области. Его жертвами были девушки в возрасте от 17 до 38 лет. За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков был осужден на пожизненное лишение свободы.

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Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», не погасил свои долги свыше 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные издержки. Об этом говорится в документах судебных приставов. «В отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 — за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре — за моральный вред на 1,8 миллиона рублей. Также имеется два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства», — передает РИА Новости со ссылкой на исполнительные документы. Попков был осужден за убийство 81 женщины. Прозвище «ангарский маньяк"  он получил из-за места совершения преступлений — Ангарск Иркутской области. Его жертвами были девушки в возрасте от 17 до 38 лет. За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков был осужден на пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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