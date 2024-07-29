Власти Челябинска выставили на продажу земли под четыре автостоянки

Мэрия Челябинска продаст с торгов право заключения договоров аренды на земли под автостоянки. На аукцион выставят четыре земельных участка в Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право заключения договоров пользования и благоустройства территорий общего пользования для размещения площадок автостоянок. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже права заключения договоров пользования и благоустройства территорий, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в размере ежегодной платы за размещение объекта благоустройства, площадки автостоянки», — сообщается в документации.
Как отмечается в документации, два участка в Ленинском районе находятся по адресам улица Бульвар, 6 и улица Луценко, 6. В Калининском районе по адресу Краснознаменная, 46, в Тракторозаводском районе — по улице Мамина, 3.
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