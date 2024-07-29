ФСБ поймала 8 свердловских подростков, готовивших по заказу Украины теракты на ж/д

ФСБ поймала 8 свердловских подростков, готовивших теракты на железной дороге

30 июля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

ФСБ сумела предотвратить теракты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники свердловского управления ФСБ задержали две группы подростков, которые готовились совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске. Восемь несовершеннолетних получали указания с Украины, им были обещаны деньги. Подробности сообщает официальный telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. «По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в городе Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области», — говорится в сообщении. Ребята получали инструкции, как и где совершить поджоги через мессенджер в telegram от некого человека, находящегося на Украине. За теракты им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили. В отношении подростков возбуждены два уголовных дела. «Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, а также по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ — «Покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору», — сказали в управлении и добавили, что расследование продолжается. В частности, проводятся обыски, допросы, экспертизы, устанавливаются другие возможные эпизоды, связанные с группой юнцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники свердловского управления ФСБ задержали две группы подростков, которые готовились совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске. Восемь несовершеннолетних получали указания с Украины, им были обещаны деньги. Подробности сообщает официальный telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. «По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в городе Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области», — говорится в сообщении. Ребята получали инструкции, как и где совершить поджоги через мессенджер в telegram от некого человека, находящегося на Украине. За теракты им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили. В отношении подростков возбуждены два уголовных дела. «Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, а также по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ — «Покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору», — сказали в управлении и добавили, что расследование продолжается. В частности, проводятся обыски, допросы, экспертизы, устанавливаются другие возможные эпизоды, связанные с группой юнцов.