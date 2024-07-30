«Яндекс» готов впервые выплатить дивиденды

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«Яндекс» рассмотрит возможность выплаты дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию
«Яндекс» рассмотрит возможность выплаты дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию Фото:

Российская корпорация «Яндекс» намеревается впервые выплатить дивиденды. Об этом говорится в отчете компании.

«Совет директоров „Яндекса“ по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию», — говорится в отчете. Там добавили, что такое решение было принято из-за динамики финансовых результатов компании.

Для реализации данной выплаты потребуется соблюдение необходимых корпоративных процедур. В случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 года. В компании также выразила уверенность, что в будущем сможет осуществлять выплаты дивидендов на полугодовой основе.

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Российская корпорация «Яндекс» намеревается впервые выплатить дивиденды. Об этом говорится в отчете компании. «Совет директоров „Яндекса“ по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию», — говорится в отчете. Там добавили, что такое решение было принято из-за динамики финансовых результатов компании. Для реализации данной выплаты потребуется соблюдение необходимых корпоративных процедур. В случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 года. В компании также выразила уверенность, что в будущем сможет осуществлять выплаты дивидендов на полугодовой основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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