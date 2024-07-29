Питьевую воду в Челябинской области дополнительно обработают хлором

30 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Воду для питья нужно будет отстаивать и кипятить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Питьевую воду для жителей Челябинской области гиперхлорируют. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. «В адрес балансодержателей сооружений водоподготовки централизованных систем даны предписания о проведении гиперхлорирования воды, подаваемой населению. Обращаем внимание населения, что вода из разводящей сети может пахнуть хлором», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, главам муниципалитетов поручили провести дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия подтопленных населенных пунктов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вода из крана безопасна, ее можно использовать для бытовых нужд. Для употребления в пищу рекомендуется удалить запах хлора отстаиванием в течение нескольких часов или кипячением. Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль качества воды из разводящей сети и поверхностных источников в городах Карабаш, Миасс, Коркино, Еманжелинск и селе Еманжелинка Еткульского района. «Для оперативного обслуживания территориальным отделом Управления в Коркино, Еманжелинске, Еткульском районе организована работа мобильной молекулярно-генетической лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ на базе автомобиля КамАЗ для проведения микробиологических и вирусологических исследований методом ПЦР. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить рост инфекционных заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Питьевую воду для жителей Челябинской области гиперхлорируют. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. «В адрес балансодержателей сооружений водоподготовки централизованных систем даны предписания о проведении гиперхлорирования воды, подаваемой населению. Обращаем внимание населения, что вода из разводящей сети может пахнуть хлором», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, главам муниципалитетов поручили провести дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия подтопленных населенных пунктов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вода из крана безопасна, ее можно использовать для бытовых нужд. Для употребления в пищу рекомендуется удалить запах хлора отстаиванием в течение нескольких часов или кипячением. Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль качества воды из разводящей сети и поверхностных источников в городах Карабаш, Миасс, Коркино, Еманжелинск и селе Еманжелинка Еткульского района. «Для оперативного обслуживания территориальным отделом Управления в Коркино, Еманжелинске, Еткульском районе организована работа мобильной молекулярно-генетической лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ на базе автомобиля КамАЗ для проведения микробиологических и вирусологических исследований методом ПЦР. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить рост инфекционных заболеваний.