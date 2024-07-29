29 июля 2024

Питьевую воду в Челябинской области дополнительно обработают хлором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, кран, лаборатория, пробирки, вода, водопровод
Воду для питья нужно будет отстаивать и кипятить Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Питьевую воду для жителей Челябинской области гиперхлорируют. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

«В адрес балансодержателей сооружений водоподготовки централизованных систем даны предписания о проведении гиперхлорирования воды, подаваемой населению. Обращаем внимание населения, что вода из разводящей сети может пахнуть хлором», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, главам муниципалитетов поручили провести дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия подтопленных населенных пунктов.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вода из крана безопасна, ее можно использовать для бытовых нужд. Для употребления в пищу рекомендуется удалить запах хлора отстаиванием в течение нескольких часов или кипячением. Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль качества воды из разводящей сети и поверхностных источников в городах Карабаш, Миасс, Коркино, Еманжелинск и селе Еманжелинка Еткульского района.

«Для оперативного обслуживания территориальным отделом Управления в Коркино, Еманжелинске, Еткульском районе организована работа мобильной молекулярно-генетической лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ на базе автомобиля КамАЗ для проведения микробиологических и вирусологических исследований методом ПЦР. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить рост инфекционных заболеваний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Питьевую воду для жителей Челябинской области гиперхлорируют. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. «В адрес балансодержателей сооружений водоподготовки централизованных систем даны предписания о проведении гиперхлорирования воды, подаваемой населению. Обращаем внимание населения, что вода из разводящей сети может пахнуть хлором», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, главам муниципалитетов поручили провести дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия подтопленных населенных пунктов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вода из крана безопасна, ее можно использовать для бытовых нужд. Для употребления в пищу рекомендуется удалить запах хлора отстаиванием в течение нескольких часов или кипячением. Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль качества воды из разводящей сети и поверхностных источников в городах Карабаш, Миасс, Коркино, Еманжелинск и селе Еманжелинка Еткульского района. «Для оперативного обслуживания территориальным отделом Управления в Коркино, Еманжелинске, Еткульском районе организована работа мобильной молекулярно-генетической лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ на базе автомобиля КамАЗ для проведения микробиологических и вирусологических исследований методом ПЦР. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить рост инфекционных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...