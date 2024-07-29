Чем известен новый глава Тобольска Петр Вагин

На пост мэра Тобольска с 1 августа будет назначен заместитель главы Тюмени Петр Вагин. Ранее он курировал работу департаментов безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка и некоторое время занимал пост врио мэра Тюмени. Чем известен новый глава Тобольска — в материале URA.RU.
Личная жизнь
Вагин родился 12 октября 1977 года в Кировской области. В 1999 году он окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, после чего пришел на работу в местные органы полиции. Женат, двое детей.
Карьера
В 2015 года он стал руководить УМВД России по Тюмени. В 2019 году Вагин победил во всероссийском конкурсе «Лидеры России» и был приглашен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом же году его назначили заместителем министра внутренних дел — начальником полиции Северной Осетии-Алании.
Работать в администрации Тюмени Вагин начал в октябре 2020 года. Тогда он занял должность заместителя главы города и курировал работу двух департаментов. Когда Павел Перевалов перешел на работу в Главное управление строительства, Вагин взял на себя местные управы.
Деятельность
Источники URA.RU отмечают, что Вагин отлично справляется с вопросами городского благоустройства. Кроме того, на особом контроле у него стоит вопрос безопасности.
«Что касается безопасности, то он решает эти вопросы достаточно эффективно. Занимая пост начальника полиции, он контролировал все мероприятия, оперативно реагировал на внештатные ситуации, задачи ставил уверенно и четко», — добавляют инсайдеры.
Еще одной важно темой для Вагина является патриотическое воспитание. Чиновник является частым гостем тематических мероприятий в школах и других учреждениях. Помимо этого, он активно участвует в спартакиадах.
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