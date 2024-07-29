29 июля 2024

В свердловскую больницу доставили мужчину с 15-сантиметровым гвоздем в голове. Фото

Свердловские хирурги достали 15-сантиметровый гвоздь из головы пенсионера
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи спасли 78-летнего мужчину
Врачи спасли 78-летнего мужчину Фото:

В Нижнем Тагиле врачи Городской больницы N1 успешно провели операцию по извлечению 15-сантиметрового гвоздя из головы 78-летнего мужчины. Специалистам удалось сохранить пациенту жизнь и зрение. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Пациент был доставлен в больницу в критическом состоянии с гвоздем, пронзившим череп от виска до виска. Благодаря высокой квалификации врачей и современному оборудованию удалось выполнить сложную операцию и предотвратить угрозу для жизни и здоровья», — отметили в ДИПе.

Состояние мужчины после операции стабилизировалось, и он находится на пути к восстановлению. В настоящее время он проходит антибактериальную терапию для профилактики возможных осложнений и готовится к скорой выписке из больницы.

Гвоздь застрял в голове
Гвоздь застрял в голове
Фото:

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В Нижнем Тагиле врачи Городской больницы N1 успешно провели операцию по извлечению 15-сантиметрового гвоздя из головы 78-летнего мужчины. Специалистам удалось сохранить пациенту жизнь и зрение. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Пациент был доставлен в больницу в критическом состоянии с гвоздем, пронзившим череп от виска до виска. Благодаря высокой квалификации врачей и современному оборудованию удалось выполнить сложную операцию и предотвратить угрозу для жизни и здоровья», — отметили в ДИПе. Состояние мужчины после операции стабилизировалось, и он находится на пути к восстановлению. В настоящее время он проходит антибактериальную терапию для профилактики возможных осложнений и готовится к скорой выписке из больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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