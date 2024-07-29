В Нижнем Тагиле врачи Городской больницы N1 успешно провели операцию по извлечению 15-сантиметрового гвоздя из головы 78-летнего мужчины. Специалистам удалось сохранить пациенту жизнь и зрение. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«Пациент был доставлен в больницу в критическом состоянии с гвоздем, пронзившим череп от виска до виска. Благодаря высокой квалификации врачей и современному оборудованию удалось выполнить сложную операцию и предотвратить угрозу для жизни и здоровья», — отметили в ДИПе.
Состояние мужчины после операции стабилизировалось, и он находится на пути к восстановлению. В настоящее время он проходит антибактериальную терапию для профилактики возможных осложнений и готовится к скорой выписке из больницы.
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