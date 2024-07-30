Кремль: оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением

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Оппозиция должна признать итоги президентских выборов в Венесуэле, отметил Дмитрий Песков
Оппозиция должна признать итоги президентских выборов в Венесуэле, отметил Дмитрий Песков Фото:

Оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением. Хотя мы считаем, что она должна это сделать и поздравить победителя этих выборов. Важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла.

Массовые протесты начались в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро. Независимые данные, собранные при участии американских социологических компаний, не подтверждают победу Мадуро, а власти девяти стран Латинской Америки (Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая не признали итоги выборов и потребовали пересмотра результатов голосования. Согласно подсчетам, Мадуро набрал 51,2% голосов, его главный конкурент Эдмундо Гонсалес Урритиа — 44,2%.

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Оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением. Хотя мы считаем, что она должна это сделать и поздравить победителя этих выборов. Важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла. Массовые протесты начались в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы действующего президента страны Николаса Мадуро. Независимые данные, собранные при участии американских социологических компаний, не подтверждают победу Мадуро, а власти девяти стран Латинской Америки (Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая не признали итоги выборов и потребовали пересмотра результатов голосования. Согласно подсчетам, Мадуро набрал 51,2% голосов, его главный конкурент Эдмундо Гонсалес Урритиа — 44,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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