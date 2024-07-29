29 июля 2024

Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, велосипедист, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Ребенок просил у матери денег, чтобы начать жить одному (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX

Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег. Он просил у матери денег, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом URA.RU рассказала бабушка ребенка Наталья Краева.

«Отчим плохо к нему относился. Он у матери просил денег, чтобы уйти от родителей и жить самому. Накануне он тоже попросил у матери денег. Она не дала, а через пять минут он пропал», — сказала Краева.

Также она заявляла, что отчим мог поднять на ребенка руку, отказать ему в еде и воде. По другой версии, которую озвучивали в telegram-каналах, мальчик сбежал после того, как бабушка якобы призналась ему, что он приемный (хотя это не так). Сама женщина заявила URA.RU, что не говорила внуку таких слов.

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Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег. Он просил у матери денег, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом URA.RU рассказала бабушка ребенка Наталья Краева. «Отчим плохо к нему относился. Он у матери просил денег, чтобы уйти от родителей и жить самому. Накануне он тоже попросил у матери денег. Она не дала, а через пять минут он пропал», — сказала Краева. Также она заявляла, что отчим мог поднять на ребенка руку, отказать ему в еде и воде. По другой версии, которую озвучивали в telegram-каналах, мальчик сбежал после того, как бабушка якобы призналась ему, что он приемный (хотя это не так). Сама женщина заявила URA.RU, что не говорила внуку таких слов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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