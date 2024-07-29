Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег. Он просил у матери денег, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом URA.RU рассказала бабушка ребенка Наталья Краева.
«Отчим плохо к нему относился. Он у матери просил денег, чтобы уйти от родителей и жить самому. Накануне он тоже попросил у матери денег. Она не дала, а через пять минут он пропал», — сказала Краева.
Также она заявляла, что отчим мог поднять на ребенка руку, отказать ему в еде и воде. По другой версии, которую озвучивали в telegram-каналах, мальчик сбежал после того, как бабушка якобы призналась ему, что он приемный (хотя это не так). Сама женщина заявила URA.RU, что не говорила внуку таких слов.
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