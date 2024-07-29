Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег

30 июля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Ребенок просил у матери денег, чтобы начать жить одному (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег. Он просил у матери денег, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом URA.RU рассказала бабушка ребенка Наталья Краева. «Отчим плохо к нему относился. Он у матери просил денег, чтобы уйти от родителей и жить самому. Накануне он тоже попросил у матери денег. Она не дала, а через пять минут он пропал», — сказала Краева. Также она заявляла, что отчим мог поднять на ребенка руку, отказать ему в еде и воде. По другой версии, которую озвучивали в telegram-каналах, мальчик сбежал после того, как бабушка якобы призналась ему, что он приемный (хотя это не так). Сама женщина заявила URA.RU, что не говорила внуку таких слов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в Екатеринбурге школьник заранее планировал свой побег. Он просил у матери денег, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом URA.RU рассказала бабушка ребенка Наталья Краева. «Отчим плохо к нему относился. Он у матери просил денег, чтобы уйти от родителей и жить самому. Накануне он тоже попросил у матери денег. Она не дала, а через пять минут он пропал», — сказала Краева. Также она заявляла, что отчим мог поднять на ребенка руку, отказать ему в еде и воде. По другой версии, которую озвучивали в telegram-каналах, мальчик сбежал после того, как бабушка якобы призналась ему, что он приемный (хотя это не так). Сама женщина заявила URA.RU, что не говорила внуку таких слов.