29 июля 2024

В Екатеринбурге найден мальчик, сбежавший из дома на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Ребенок более суток скрывался от мамы и бабушки Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX

В Екатеринбурге найден мальчик, уехавший на велосипеде после ссоры с бабушкой. Об этом URA.RU сообщила его бабушка Наталья Краева.

«Мальчик найден, он у своей тети дома. С ним все в порядке», — сказала женщина. Корреспондент URA.RU побывал по этому адресу и убедился в правдивости слов. «Мальчика вывели из квартиры, его забрала полиция», — передал журналист.

Мальчик уехал на велосипеде 29 июля. Как сообщали в пабликах, это случилось после ссоры с бабушкой, которая, будучи пьяной, якобы заявила, что он неродной. Сама женщина отрицает, что говорила такие слова. Она сказала URA.RU, что причиной побега могло стать плохое отношение к ребенку его отчима. Якобы мужчина поднимал на школьника руку, не кормил и не давал воды.

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В Екатеринбурге найден мальчик, уехавший на велосипеде после ссоры с бабушкой. Об этом URA.RU сообщила его бабушка Наталья Краева. «Мальчик найден, он у своей тети дома. С ним все в порядке», — сказала женщина. Корреспондент URA.RU побывал по этому адресу и убедился в правдивости слов. «Мальчика вывели из квартиры, его забрала полиция», — передал журналист. Мальчик уехал на велосипеде 29 июля. Как сообщали в пабликах, это случилось после ссоры с бабушкой, которая, будучи пьяной, якобы заявила, что он неродной. Сама женщина отрицает, что говорила такие слова. Она сказала URA.RU, что причиной побега могло стать плохое отношение к ребенку его отчима. Якобы мужчина поднимал на школьника руку, не кормил и не давал воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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