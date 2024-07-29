В Екатеринбурге найден мальчик, сбежавший из дома на велосипеде

В Екатеринбурге найден мальчик, уехавший на велосипеде после ссоры с бабушкой. Об этом URA.RU сообщила его бабушка Наталья Краева.
«Мальчик найден, он у своей тети дома. С ним все в порядке», — сказала женщина. Корреспондент URA.RU побывал по этому адресу и убедился в правдивости слов. «Мальчика вывели из квартиры, его забрала полиция», — передал журналист.
Мальчик уехал на велосипеде 29 июля. Как сообщали в пабликах, это случилось после ссоры с бабушкой, которая, будучи пьяной, якобы заявила, что он неродной. Сама женщина отрицает, что говорила такие слова. Она сказала URA.RU, что причиной побега могло стать плохое отношение к ребенку его отчима. Якобы мужчина поднимал на школьника руку, не кормил и не давал воды.
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