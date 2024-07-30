Жена водителя, который на КАМАЗе врезался в поезд, пожаловалась на преследования

Жена водителя КАМАЗа Асламбека Усматова Тамара, попавшего в аварию с поездом в Волгоградской области, рассказала о преследовании своей семьи. В их адрес стали поступать многочисленные гневные сообщения после инцидента.
«Нашу семью начали заваливать гневными сообщениями после ЧП с поездом. Пишут, в том числе, 10-летней дочке и 17-летнему сыну», — приводит слова женщины Life. Она подчеркнула, что ее муж является семейным человеком, не наркоманом и не пьяницей, и эта ситуация — просто несчастный случай.
По словам Тамары, Асламбек пропустил один поезд, завелся и выехал, но из-за неожиданного появления другого поезда ему не удалось вовремя остановиться. Женщина отметила, что ее муж хорошо знал этот маршрут, так как постоянно ездил по нему по работе. В настоящий момент Асламбек Усматов находится в стабильно тяжелом состоянии в коме, и врачи продолжают бороться за его жизнь.
После схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области 22 человека, включая восьмерых детей, были госпитализированы. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии. Позже стало известно, что КАМАЗ, причастный к происшествию, был арестован из-за долгов в шесть миллионов рублей. Также выяснилось, что у водителя есть неоплаченные штрафы на сумму 350 тысяч рублей за нарушения ПДД, передает «Царьград». Авария на перегоне Гремячая — Котельниково произошла из-за того, что водитель проигнорировал красный сигнал светофора, сообщает 360.ru.
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