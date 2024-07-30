«Изнасиловал на кладбище»: отчим сбежавшего екатеринбургского школьника оказался тираном

Над пропавшим в Екатеринбурге школьником издевались в семье

30 июля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

По словам родни, отчим издевался над неродным ребенком (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX Школьник сбежал из Горного Щита в Екатеринбург от отчима, который якобы бил его и унижал. Также мужчина, по словам родственницы, однажды вывез мать ребенка на кладбище, изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Об этом URA.RU рассказала прабабушка мальчика, который приехал к ней на велосипеде, ища спасения. «Правнук рассказал мне, что отчим все время бьет его по голове. Он мальчика сразу невзлюбил, как только стал жить с его мамой. Он и над ней издевался: как-то вывез на кладбище, дал лопату и сказал — копай себе могилу. Потом изнасиловал прямо там же, на кладбище, так в их семье родился третий ребенок. Этот человек — исчадие ада», — рассказала пенсионерка. По ее словам, мать вместе с детьми уже уходила от мужчины и жила какое-то время в кризисном центре. Потом она была вынуждена вернуться: у гражданских супругов есть общее жилье, которое они не смогли разделить в суде. «Он очень опасный, у него ружье лежит под кроватью. Все боятся, что в гневе он может кого-то пристрелить», — поделилась опасениями женщина. При этом она подчеркнула, что мать хорошо относится к своим детям. Корреспондент попытался поговорить с мамой и отчимом ребенка, но они отказались общаться с прессой. Подтверждала информацию о плохом отношении к мальчику и его бабушка Наталья Краева. Она тоже говорила, что отчим поднимает руку на ребенка и лишает еды и воды. Десятилетнего школьника искали более суток: мальчик уехал на велосипеде из дома в Горном Щите и пропал. Он нашелся у своей прабабушки Наины, куда примчался, преодолев 20 километров. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник сбежал из Горного Щита в Екатеринбург от отчима, который якобы бил его и унижал. Также мужчина, по словам родственницы, однажды вывез мать ребенка на кладбище, изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Об этом URA.RU рассказала прабабушка мальчика, который приехал к ней на велосипеде, ища спасения. «Правнук рассказал мне, что отчим все время бьет его по голове. Он мальчика сразу невзлюбил, как только стал жить с его мамой. Он и над ней издевался: как-то вывез на кладбище, дал лопату и сказал — копай себе могилу. Потом изнасиловал прямо там же, на кладбище, так в их семье родился третий ребенок. Этот человек — исчадие ада», — рассказала пенсионерка. По ее словам, мать вместе с детьми уже уходила от мужчины и жила какое-то время в кризисном центре. Потом она была вынуждена вернуться: у гражданских супругов есть общее жилье, которое они не смогли разделить в суде. «Он очень опасный, у него ружье лежит под кроватью. Все боятся, что в гневе он может кого-то пристрелить», — поделилась опасениями женщина. При этом она подчеркнула, что мать хорошо относится к своим детям. Корреспондент попытался поговорить с мамой и отчимом ребенка, но они отказались общаться с прессой. Подтверждала информацию о плохом отношении к мальчику и его бабушка Наталья Краева. Она тоже говорила, что отчим поднимает руку на ребенка и лишает еды и воды. Десятилетнего школьника искали более суток: мальчик уехал на велосипеде из дома в Горном Щите и пропал. Он нашелся у своей прабабушки Наины, куда примчался, преодолев 20 километров. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.