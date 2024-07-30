Матвиенко предложила сохранить льготные программы по ипотеке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за сохранение льготных программ по ипотеке. Она предлагает сделать их более целенаправленными и фиксировать размер субсидии.
«Сейчас идёт резкое сокращение программ субсидируемой ипотеки. <…> Мы считаем, что от „охлаждения“ рынка недвижимости не должны пострадать люди», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Трансляция шла на сайте Совфеда.
Политик уточнила, что льготы должны быть направлены на поддержку малых городов и регионов с оттоком населения. По ее мнению, льготные ипотечные программы должны работать на то, чтобы люди могли приобрести жилье на своей малой родине. Она также предложила фиксировать размер субсидии для более предсказуемой бюджетной политики, что позволит сохранить спрос и темпы ввода жилья.
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