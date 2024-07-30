«Мы как пушечное мясо»: осужденные за насилие в школе Екатеринбурга впервые высказались

Подростки, насиловавшие детей в спецшколе Екатеринбурга, не признали вину

30 июля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Всем троим всего 17 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Подростки, которые насиловали детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, отрицают свою вину, уверяя, что их оговорили. Такое заявление они сделали до оглашения приговора, передает корреспондент URA.RU. «Мы как пушечное мясо по сути. Нам вменили несколько эпизодов. Резонанс не в нашу пользу подали просто. Говорят, что мы виноваты. Нас даже под домашний арест не отправляли. Думаем, что „пострадавшего“ просто подговорили», — заявили парни. По их словам, им даже не давали очных ставок с жертвами. Их слова опровергла адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Изначально подсудимым вменяли 72 эпизода, затем сбавили до десяти. Суд назначил им от семи до девяти лет. Они собираются обжаловать приговор. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки, которые насиловали детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, отрицают свою вину, уверяя, что их оговорили. Такое заявление они сделали до оглашения приговора, передает корреспондент URA.RU. «Мы как пушечное мясо по сути. Нам вменили несколько эпизодов. Резонанс не в нашу пользу подали просто. Говорят, что мы виноваты. Нас даже под домашний арест не отправляли. Думаем, что „пострадавшего“ просто подговорили», — заявили парни. По их словам, им даже не давали очных ставок с жертвами. Их слова опровергла адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Изначально подсудимым вменяли 72 эпизода, затем сбавили до десяти. Суд назначил им от семи до девяти лет. Они собираются обжаловать приговор. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.