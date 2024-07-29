Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже здания аэропорта со взлетно-посадочной площадкой, расположенного в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена с учетом НДС 1 010 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.
На территории аэропорта находится одноэтажное деревянное здание аэровокзала, производственные помещения, склады, трубопроводы и железнодорожные пути. Площадь взлетно-посадочной площадки для воздушного транспорта составляет 1190 квадратных метров. Организатор принимает заявки на аукцион 5 августа 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Цена имущества 36 млн рублей.
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