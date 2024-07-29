29 июля 2024

«Дочка» «Газпрома» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО

Компания «Газпром трансгаз Югорск» продает аэропорт в ХМАО за миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "дочки" "Газпрома" в ХМАО продают на торгах за миллион рублей
Аэропорт "дочки" "Газпрома" в ХМАО продают на торгах за миллион рублей Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.

«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже здания аэропорта со взлетно-посадочной площадкой, расположенного в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена с учетом НДС 1 010 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

На территории аэропорта находится одноэтажное деревянное здание аэровокзала, производственные помещения, склады, трубопроводы и железнодорожные пути. Площадь взлетно-посадочной площадки для воздушного транспорта составляет 1190 квадратных метров. Организатор принимает заявки на аукцион 5 августа 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Цена имущества 36 млн рублей.

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей. «„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже здания аэропорта со взлетно-посадочной площадкой, расположенного в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена с учетом НДС 1 010 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки. На территории аэропорта находится одноэтажное деревянное здание аэровокзала, производственные помещения, склады, трубопроводы и железнодорожные пути. Площадь взлетно-посадочной площадки для воздушного транспорта составляет 1190 квадратных метров. Организатор принимает заявки на аукцион 5 августа 2024 года. Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Цена имущества 36 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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