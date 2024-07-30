Дело о гибели Далера Бобиева доверили судье, приговорившего убийц Каторгиной

30 июля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Александр Ладин известный в Екатеринбурге судья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Рассматривать дело об убийстве и истязании Далера Бобиева из Екатеринбурга будет судья Александр Ладин, известный по резонансным делам. В частности, он выносил приговор екатеринбурженке, убившей троих детей из-за бесов, вел дела об убийстве Ксении Каторгиной и маньяка из МВД. URA.RU приводит справку дел, в которых разбирался судья. Дело пиромана Понкратова Екатеринбуржец Александр Понкратов был задержан недалеко от дома, в котором устроил второй пожар. До этого 2 апреля 2020 года он поджег подъезд многоквартирного жилого дома на Омской, 91. По версии следствия, Понкратов шел пьяным с работы, зашел в единственный подъезд и вылил на пол растворитель, который взял с работы. Затем достал зажигалку и устроил поджег. Погибли восемь жильцов. Понкратнов вину не признал. Ладин приговорил к пожизненному лишению свободы. Дело матери, убившей троих детей В конце 2022 года в екатеринбургском ЖК «Бажовский» произошло тройное убийство детей. Прибыв на вызов, в съемной квартире силовики нашли тела пятимесячной девочки и мальчиков 10 и 15 лет. Лежала рядом и их мать Анастасия П., которая поначалу тоже показалась мертвой. Но женщина внезапно вскочила и стала говорить. Им она призналась, что детей задушила проводом. Она утверждала, что Сатана хотел из старшего сына сделать Антихриста, а из младшей дочери — блудницу. Чтобы спасти души детей от зла, она их убила. Ее задержали и арестовали. Ладин признал ее невменяемой и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Дело Ксении Каторгиной Уроженка Каменска-Уральского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Перед исчезновением она отправилась продавать свою Audi Q5. Ее пять дней искали волонтеры и полицейские. Оказалось, что ее убили Михаил Федорович, его сожительница Екатерина Меньшикова и бывший таксист Марат Ахметвалиев. Они под предлогом покупки хотели забрать у нее машину. У Ксении осталась11-летняя дочка и мама, которая уже на пенсии. Ладин назначил убийцам от 17 до 20 лет колонии. Дело извращенца Черняева Андрей Черняев — бывший сотрудник милиции, которого арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве 14-летней екатеринбургской школьницы. В ходе следствия выяснилось, что он изнасиловал девочку, а потом убил, нанеся ей 41 удар ножом. Маньяк разрезал на ней одежду, перерезал горло, вырезал молочные железы и половые органы. Поймать Черняева не могли долгих 5,5 лет. Чтобы найти его, следователи СК и сыщики уголовного розыска проверили 4,5 тысячи мужчин. В мае 2017 Черняев был задержан после экспертизы ДНК. Оказалось, что в середине 90-х годов он работал в РУВД Железнодорожного района Екатеринбурга, участвовал в расследовании дела знаменитой банды Коротковых, но был уволен из органов МВД за дебош, который устроил вместе с сотрудником прокуратуры. Ладин в 2019 году назначил ему 24 года колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые мероприятия, тело шестилетнего мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Следствие продолжается, и родные Далера Бобиева стремятся к тому, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственности. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассматривать дело об убийстве и истязании Далера Бобиева из Екатеринбурга будет судья Александр Ладин, известный по резонансным делам. В частности, он выносил приговор екатеринбурженке, убившей троих детей из-за бесов, вел дела об убийстве Ксении Каторгиной и маньяка из МВД. URA.RU приводит справку дел, в которых разбирался судья. Екатеринбуржец Александр Понкратов был задержан недалеко от дома, в котором устроил второй пожар. До этого 2 апреля 2020 года он поджег подъезд многоквартирного жилого дома на Омской, 91. По версии следствия, Понкратов шел пьяным с работы, зашел в единственный подъезд и вылил на пол растворитель, который взял с работы. Затем достал зажигалку и устроил поджег. Погибли восемь жильцов. Понкратнов вину не признал. Ладин приговорил к пожизненному лишению свободы. В конце 2022 года в екатеринбургском ЖК «Бажовский» произошло тройное убийство детей. Прибыв на вызов, в съемной квартире силовики нашли тела пятимесячной девочки и мальчиков 10 и 15 лет. Лежала рядом и их мать Анастасия П., которая поначалу тоже показалась мертвой. Но женщина внезапно вскочила и стала говорить. Им она призналась, что детей задушила проводом. Она утверждала, что Сатана хотел из старшего сына сделать Антихриста, а из младшей дочери — блудницу. Чтобы спасти души детей от зла, она их убила. Ее задержали и арестовали. Ладин признал ее невменяемой и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Уроженка Каменска-Уральского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Перед исчезновением она отправилась продавать свою Audi Q5. Ее пять дней искали волонтеры и полицейские. Оказалось, что ее убили Михаил Федорович, его сожительница Екатерина Меньшикова и бывший таксист Марат Ахметвалиев. Они под предлогом покупки хотели забрать у нее машину. У Ксении осталась11-летняя дочка и мама, которая уже на пенсии. Ладин назначил убийцам от 17 до 20 лет колонии. Андрей Черняев — бывший сотрудник милиции, которого арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве 14-летней екатеринбургской школьницы. В ходе следствия выяснилось, что он изнасиловал девочку, а потом убил, нанеся ей 41 удар ножом. Маньяк разрезал на ней одежду, перерезал горло, вырезал молочные железы и половые органы. Поймать Черняева не могли долгих 5,5 лет. Чтобы найти его, следователи СК и сыщики уголовного розыска проверили 4,5 тысячи мужчин. В мае 2017 Черняев был задержан после экспертизы ДНК. Оказалось, что в середине 90-х годов он работал в РУВД Железнодорожного района Екатеринбурга, участвовал в расследовании дела знаменитой банды Коротковых, но был уволен из органов МВД за дебош, который устроил вместе с сотрудником прокуратуры. Ладин в 2019 году назначил ему 24 года колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые мероприятия, тело шестилетнего мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Следствие продолжается, и родные Далера Бобиева стремятся к тому, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственности. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU.