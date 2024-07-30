Изверг-отчим и неродной ребенок: что известно о побеге екатеринбургского школьника

Екатеринбурженка отказалась забрать правнука, который сбежал к ней от побоев

30 июля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Предположительно, ребенок удрал из дома, устав терпеть побои отчима (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX В Екатеринбурге 10-летний школьник уехал на велосипеде из дома и пропал, его искали больше суток. Ребенок был найден у своей прабабушки, куда он примчался, преодолев 20 км. Как рассказала URA.RU пенсионерка, мальчик сбежал от побоев отчима, и раскрыла шокирующие подробности о семье. Все, что известно о происшествии, — в материале агентства. Побег Школьник пропал в Горном Щите днем 29 июля — он уехал на велосипеде и исчез. В полицию обратилась его бабушка Наталья Краева. Изначально telegram-каналы сообщали, что именно она стала виновницей пропажи: якобы женщина подшофе сказала внуку, что он неродной, после чего парень сел на велосипед и скрылся. Однако женщина опровергла эту информацию в разговоре с URA.RU. Она заявила, что мальчик сбежал из родительского дома из-за отчима, который регулярно поднимал на него руку. Якобы мужчина даже лишал пасынка воды и еды. Родители пропавшего ребенка отказались общаться с журналистами. Поиски Школьника искали более суток десятки человек: полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Периодически приходили сообщения, что похожего мальчика видели в разных концах города. Нашелся он неожиданно: Краева позвонила родственнице по имени Наина, которая приходится ребенку прабабушкой, и поинтересовалась — не у нее ли внук. И та ответила: «Да, у меня». То, что Наина рассказала корреспонденту URA.RU, повергает в ужас. Обнаружение Пенсионерка призналась, что внук приехал к ней накануне вечером голодный и грязный. Он преодолел на велосипеде 20 километров, причем проделал путь от Горного Щита до Екатеринбурга впервые по памяти. Старушка объяснила, что не выдавала внука родне из страха за него: парень попросил прабабушку не сообщать никому, что он у нее, и пригрозил самоубийством. Он не хотел возвращаться к маме и отчиму, который — как утверждает Наина — его бил. Издевательства Она рассказала шокирующую историю, которая случилась несколько лет назад в семье. Мужчина якобы вывез жену — маму пропавшего ребенка — на кладбище, дал лопату и заставил рыть себе могилу. Потом там же, на кладбище, по ее словам, он изнасиловал сожительницу. Кроме мальчика-беглеца в семье есть еще один сын и дочь. Одно время женщина уходила от сожителя-тирана и жила в кризисном центре, однако потом вернулась обратно. «Этот человек — исчадие ада!» — высказалась о мужчине пенсионерка. Будущее Найденного ребенка от прабабушки забрала полиция. «Несовершеннолетний обнаружен сотрудниками УМВД совместно с поисковым отрядом „Прорыв“, доставлен в территориальный ОВД. В отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было», — отметили в ведомстве. Что станет с ребенком в будущем, останется ли он в семье, будет ли найден виновный в его истории и насколько она соответствует действительности, покажет расследование. Прабабушка, к которой он убежал, заявила URA.RU, что не сможет забрать правнука к себе. 75-летняя пенсионерка сослалась на слабое здоровье и боязнь ответственности за подростка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10-летний школьник уехал на велосипеде из дома и пропал, его искали больше суток. Ребенок был найден у своей прабабушки, куда он примчался, преодолев 20 км. Как рассказала URA.RU пенсионерка, мальчик сбежал от побоев отчима, и раскрыла шокирующие подробности о семье. Все, что известно о происшествии, — в материале агентства. Школьник пропал в Горном Щите днем 29 июля — он уехал на велосипеде и исчез. В полицию обратилась его бабушка Наталья Краева. Изначально telegram-каналы сообщали, что именно она стала виновницей пропажи: якобы женщина подшофе сказала внуку, что он неродной, после чего парень сел на велосипед и скрылся. Однако женщина опровергла эту информацию в разговоре с URA.RU. Она заявила, что мальчик сбежал из родительского дома из-за отчима, который регулярно поднимал на него руку. Якобы мужчина даже лишал пасынка воды и еды. Родители пропавшего ребенка отказались общаться с журналистами. Школьника искали более суток десятки человек: полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Периодически приходили сообщения, что похожего мальчика видели в разных концах города. Нашелся он неожиданно: Краева позвонила родственнице по имени Наина, которая приходится ребенку прабабушкой, и поинтересовалась — не у нее ли внук. И та ответила: «Да, у меня». То, что Наина рассказала корреспонденту URA.RU, повергает в ужас. Пенсионерка призналась, что внук приехал к ней накануне вечером голодный и грязный. Он преодолел на велосипеде 20 километров, причем проделал путь от Горного Щита до Екатеринбурга впервые по памяти. Старушка объяснила, что не выдавала внука родне из страха за него: парень попросил прабабушку не сообщать никому, что он у нее, и пригрозил самоубийством. Он не хотел возвращаться к маме и отчиму, который — как утверждает Наина — его бил. Она рассказала шокирующую историю, которая случилась несколько лет назад в семье. Мужчина якобы вывез жену — маму пропавшего ребенка — на кладбище, дал лопату и заставил рыть себе могилу. Потом там же, на кладбище, по ее словам, он изнасиловал сожительницу. Кроме мальчика-беглеца в семье есть еще один сын и дочь. Одно время женщина уходила от сожителя-тирана и жила в кризисном центре, однако потом вернулась обратно. «Этот человек — исчадие ада!» — высказалась о мужчине пенсионерка. Найденного ребенка от прабабушки забрала полиция. «Несовершеннолетний обнаружен сотрудниками УМВД совместно с поисковым отрядом „Прорыв“, доставлен в территориальный ОВД. В отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было», — отметили в ведомстве. Что станет с ребенком в будущем, останется ли он в семье, будет ли найден виновный в его истории и насколько она соответствует действительности, покажет расследование. Прабабушка, к которой он убежал, заявила URA.RU, что не сможет забрать правнука к себе. 75-летняя пенсионерка сослалась на слабое здоровье и боязнь ответственности за подростка.