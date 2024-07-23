Миграционный режим высылки из РФ, запрет пропаганды наркотиков: какие законы приняла Госдума

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков
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Миграционный режим высылки из РФ и наказание за онлайн-пропаганду наркотиков утверждены Госдумой Фото:

Государственная дума РФ, сегодня на пленарном заседании приняла несколько законопроектов. Они касаются миграционного режима, наказания за пропаганду наркотиков, а также изменений в налоговой системе. Более подробно — в материале URA.RU.

Новый миграционный режим

В России вводится новый режим высылки мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании. Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды,

Наказание за пропаганду наркотиков

Госдума утвердила закон в УК, которые касается наказания за онлайн-пропаганду наркотических веществ. Согласно нововведениям, лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за подобные нарушения, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Помимо этого, депутаты приняли закон, вводящий штрафы за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без необходимой маркировки. Максимальный штраф для юридических лиц может достигать 600 тысяч рублей, а для физических лиц — до четырех тысяч рублей. Законопроект предусматривает конфискацию материалов, нарушающих требования, и распространяется на физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица.

Выплаты остатков маткапитала

Согласно закону, родители смогут получать неистраченные остатки материнского капитала наличными. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.

Изменения в налоговой системе

Госдума рассмотрела закон о корректировке налоговой политики, направленный на поддержку российских компаний. Этот законопроект охватывает пересмотр налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и в сфере администрирования. В рамках нового закона предусмотрены меры поддержки для бизнеса, а также изменения в системе налогообложения, направленные на улучшение социальной инфраструктуры и освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ.

Ежемесячные доплаты пенсионерам

Также была одобрена поправка, предусматривающая ежемесячную прибавку. Госдума уполномочила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы.

ГД ввела передачу данных военнообязанных сотрудников через реестр воинского учета

Госдума приняла закон, согласно которому работодатели будут должны передавать военкоматам данные о своих военнообязанных сотрудниках. На пленарном заседании депутаты одобрили возможность передачи такой информации, включая использование реестра воинского учета.

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Государственная дума РФ, сегодня на пленарном заседании приняла несколько законопроектов. Они касаются миграционного режима, наказания за пропаганду наркотиков, а также изменений в налоговой системе. Более подробно — в материале URA.RU. В России вводится новый режим высылки мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании. Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, Госдума утвердила закон в УК, которые касается наказания за онлайн-пропаганду наркотических веществ. Согласно нововведениям, лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за подобные нарушения, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Помимо этого, депутаты приняли закон, вводящий штрафы за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без необходимой маркировки. Максимальный штраф для юридических лиц может достигать 600 тысяч рублей, а для физических лиц — до четырех тысяч рублей. Законопроект предусматривает конфискацию материалов, нарушающих требования, и распространяется на физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Согласно закону, родители смогут получать неистраченные остатки материнского капитала наличными. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Госдума рассмотрела закон о корректировке налоговой политики, направленный на поддержку российских компаний. Этот законопроект охватывает пересмотр налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и в сфере администрирования. В рамках нового закона предусмотрены меры поддержки для бизнеса, а также изменения в системе налогообложения, направленные на улучшение социальной инфраструктуры и освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ. Также была одобрена поправка, предусматривающая ежемесячную прибавку. Госдума уполномочила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Госдума приняла закон, согласно которому работодатели будут должны передавать военкоматам данные о своих военнообязанных сотрудниках. На пленарном заседании депутаты одобрили возможность передачи такой информации, включая использование реестра воинского учета.
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