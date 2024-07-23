Миграционный режим высылки из РФ, запрет пропаганды наркотиков: какие законы приняла Госдума

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

23 июля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Миграционный режим высылки из РФ и наказание за онлайн-пропаганду наркотиков утверждены Госдумой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная дума РФ, сегодня на пленарном заседании приняла несколько законопроектов. Они касаются миграционного режима, наказания за пропаганду наркотиков, а также изменений в налоговой системе. Более подробно — в материале URA.RU. Новый миграционный режим В России вводится новый режим высылки мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании. Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, Наказание за пропаганду наркотиков Госдума утвердила закон в УК, которые касается наказания за онлайн-пропаганду наркотических веществ. Согласно нововведениям, лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за подобные нарушения, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Помимо этого, депутаты приняли закон, вводящий штрафы за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без необходимой маркировки. Максимальный штраф для юридических лиц может достигать 600 тысяч рублей, а для физических лиц — до четырех тысяч рублей. Законопроект предусматривает конфискацию материалов, нарушающих требования, и распространяется на физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Выплаты остатков маткапитала Согласно закону, родители смогут получать неистраченные остатки материнского капитала наличными. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Изменения в налоговой системе Госдума рассмотрела закон о корректировке налоговой политики, направленный на поддержку российских компаний. Этот законопроект охватывает пересмотр налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и в сфере администрирования. В рамках нового закона предусмотрены меры поддержки для бизнеса, а также изменения в системе налогообложения, направленные на улучшение социальной инфраструктуры и освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ. Ежемесячные доплаты пенсионерам Также была одобрена поправка, предусматривающая ежемесячную прибавку. Госдума уполномочила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. ГД ввела передачу данных военнообязанных сотрудников через реестр воинского учета Госдума приняла закон, согласно которому работодатели будут должны передавать военкоматам данные о своих военнообязанных сотрудниках. На пленарном заседании депутаты одобрили возможность передачи такой информации, включая использование реестра воинского учета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная дума РФ, сегодня на пленарном заседании приняла несколько законопроектов. Они касаются миграционного режима, наказания за пропаганду наркотиков, а также изменений в налоговой системе. Более подробно — в материале URA.RU. В России вводится новый режим высылки мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании. Согласно инициативе, решение об административном выдворении иностранцев будет принимать МВД. По мнению авторов проекта, это позволит сократить затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды, Госдума утвердила закон в УК, которые касается наказания за онлайн-пропаганду наркотических веществ. Согласно нововведениям, лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за подобные нарушения, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Помимо этого, депутаты приняли закон, вводящий штрафы за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без необходимой маркировки. Максимальный штраф для юридических лиц может достигать 600 тысяч рублей, а для физических лиц — до четырех тысяч рублей. Законопроект предусматривает конфискацию материалов, нарушающих требования, и распространяется на физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Согласно закону, родители смогут получать неистраченные остатки материнского капитала наличными. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Госдума рассмотрела закон о корректировке налоговой политики, направленный на поддержку российских компаний. Этот законопроект охватывает пересмотр налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и в сфере администрирования. В рамках нового закона предусмотрены меры поддержки для бизнеса, а также изменения в системе налогообложения, направленные на улучшение социальной инфраструктуры и освобождение участников СВО от прогрессивного НДФЛ. Также была одобрена поправка, предусматривающая ежемесячную прибавку. Госдума уполномочила поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Госдума приняла закон, согласно которому работодатели будут должны передавать военкоматам данные о своих военнообязанных сотрудниках. На пленарном заседании депутаты одобрили возможность передачи такой информации, включая использование реестра воинского учета.