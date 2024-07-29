29 июля 2024

Поезд из ХМАО в Адлер задерживается из-за схода состава в Волгоградской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Нижневартовск-Адлер задерживается из-за аварии в Волгоградской области
Поезд Нижневартовск-Адлер задерживается из-за аварии в Волгоградской области Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

Поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области, где от столкновения грузовиком с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского состава. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД» в telegram-канале.

«В настоящее время на перегоне Гремячая — Котельниково (Волгоградская область) продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. С задержками следует пассажирский поезд №345 Нижневартовск — Адлер», — указано в публикации «РЖД».

Информацию о движении поезда можно узнать в приложении компании. Круглосуточно работает бесплатный телефон Центра поддержки клиентов «РЖД».

Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗОМ. Восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

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Поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области, где от столкновения грузовиком с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского состава. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД» в telegram-канале. «В настоящее время на перегоне Гремячая — Котельниково (Волгоградская область) продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. С задержками следует пассажирский поезд №345 Нижневартовск — Адлер», — указано в публикации «РЖД». Информацию о движении поезда можно узнать в приложении компании. Круглосуточно работает бесплатный телефон Центра поддержки клиентов «РЖД». Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗОМ. Восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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