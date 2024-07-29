Поезд из ХМАО в Адлер задерживается из-за схода состава в Волгоградской области

Поезд из Нижневартовска (ХМАО) в Адлер следует с задержками из-за ликвидации последствий аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области, где от столкновения грузовиком с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского состава. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД» в telegram-канале.
«В настоящее время на перегоне Гремячая — Котельниково (Волгоградская область) продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. С задержками следует пассажирский поезд №345 Нижневартовск — Адлер», — указано в публикации «РЖД».
Информацию о движении поезда можно узнать в приложении компании. Круглосуточно работает бесплатный телефон Центра поддержки клиентов «РЖД».
Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗОМ. Восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись.
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