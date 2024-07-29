Столкновения избежать не удалось (архивное фото)
новость из сюжетаПод Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов
В Волгоградской области водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом. Составы сошли с рельсов, сообщает telegram-канал Readovka.
«В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд — водитель КАМАЗа хотел проскочить железнодорожный переезд, чем вызвал аварию», — сообщает канал. О пострадавших пока неизвестно.
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