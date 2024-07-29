Readovka: пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Видео

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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
Столкновения избежать не удалось (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

В Волгоградской области водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом. Составы сошли с рельсов, сообщает telegram-канал Readovka.

«В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд — водитель КАМАЗа хотел проскочить железнодорожный переезд, чем вызвал аварию», — сообщает канал. О пострадавших пока неизвестно.

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В Волгоградской области водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом. Составы сошли с рельсов, сообщает telegram-канал Readovka. «В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд — водитель КАМАЗа хотел проскочить железнодорожный переезд, чем вызвал аварию», — сообщает канал. О пострадавших пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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