Readovka: пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Видео

29 июля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Столкновения избежать не удалось (архивное фото) Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов В Волгоградской области водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом. Составы сошли с рельсов, сообщает telegram-канал Readovka. «В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд — водитель КАМАЗа хотел проскочить железнодорожный переезд, чем вызвал аварию», — сообщает канал. О пострадавших пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области водитель КАМАЗа инициировал аварию с пассажирским поездом. Составы сошли с рельсов, сообщает telegram-канал Readovka. «В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд — водитель КАМАЗа хотел проскочить железнодорожный переезд, чем вызвал аварию», — сообщает канал. О пострадавших пока неизвестно.