В России вводится лимит по сим-картам

Госдума приняла поправку, устанавливающую лимит в 20 сим-карт на россиянина
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Россиянам запретили иметь более 20 номеров Фото:

На пленарном заседании Госдумы 30 июля была принята поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт, которые один гражданин России может зарегистрировать под своим именем. Теперь наибольшее число сим-карт, доступное для одного человека, составляет 20.

«Устанавливается, что физическому лицу может быть выделено в совокупности не более 20 абонентских номеров», — приняла Госдума. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ». При этом правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда гражданам РФ или юрлицам разрешается выделить более 20 сим-карт. При этом для иностранцев требования жестче: они могут оформить не более 10 номеров.

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На пленарном заседании Госдумы 30 июля была принята поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт, которые один гражданин России может зарегистрировать под своим именем. Теперь наибольшее число сим-карт, доступное для одного человека, составляет 20. «Устанавливается, что физическому лицу может быть выделено в совокупности не более 20 абонентских номеров», — приняла Госдума. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ». При этом правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда гражданам РФ или юрлицам разрешается выделить более 20 сим-карт. При этом для иностранцев требования жестче: они могут оформить не более 10 номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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