В России вводится лимит по сим-картам

Госдума приняла поправку, устанавливающую лимит в 20 сим-карт на россиянина

30 июля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Россиянам запретили иметь более 20 номеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На пленарном заседании Госдумы 30 июля была принята поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт, которые один гражданин России может зарегистрировать под своим именем. Теперь наибольшее число сим-карт, доступное для одного человека, составляет 20. «Устанавливается, что физическому лицу может быть выделено в совокупности не более 20 абонентских номеров», — приняла Госдума. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ». При этом правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда гражданам РФ или юрлицам разрешается выделить более 20 сим-карт. При этом для иностранцев требования жестче: они могут оформить не более 10 номеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пленарном заседании Госдумы 30 июля была принята поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт, которые один гражданин России может зарегистрировать под своим именем. Теперь наибольшее число сим-карт, доступное для одного человека, составляет 20. «Устанавливается, что физическому лицу может быть выделено в совокупности не более 20 абонентских номеров», — приняла Госдума. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ». При этом правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда гражданам РФ или юрлицам разрешается выделить более 20 сим-карт. При этом для иностранцев требования жестче: они могут оформить не более 10 номеров.