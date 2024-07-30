Свердловчанин подкурил сигарету от Вечного огня

В Ревде (Свердловская область) мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Силовики начали проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«По информации СМИ, мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в парке Победы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль установление личности указанного мужчины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.», — сообщили в ведомстве.
Фото мужчины опубликовано в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На нем свердловчанин сидит на мемориале и, предположительно, пытается подкурить сигарету.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!