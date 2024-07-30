Свердловчанин подкурил сигарету от Вечного огня

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9 мая. Курган, огонь, 9 мая, вечный огонь
Инцидент произошел в Ревде (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Силовики начали проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«По информации СМИ, мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в парке Победы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль установление личности указанного мужчины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.», — сообщили в ведомстве.

Фото мужчины опубликовано в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На нем свердловчанин сидит на мемориале и, предположительно, пытается подкурить сигарету.

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В Ревде (Свердловская область) мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Силовики начали проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По информации СМИ, мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в парке Победы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль установление личности указанного мужчины, а также проведение доследственной проверки по данному факту.», — сообщили в ведомстве. Фото мужчины опубликовано в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На нем свердловчанин сидит на мемориале и, предположительно, пытается подкурить сигарету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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