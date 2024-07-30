Заключенным в СИЗО разрешили общаться с адвокатами по видеосвязи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдума разрешила заключенным СИЗО разговаривать с адвокатами через видеосвязь
Госдума разрешила заключенным СИЗО разговаривать с адвокатами через видеосвязь Фото:

Государственной думой РФ принят законопроект, позволяющий проведение свиданий адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми через видео-конференц-связь (ВКС) в следственных изоляторах (СИЗО). Он был одобрен на пленарном заседании 30 июля сразу во втором и третьем чтениях.

«Закон „О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ дополняется новой нормой о том, что свидания обвиняемого и подозреваемого, находящегося в СИЗО, с адвокатом может предоставляться путем использования систем видео-конференц-связи», — сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Госдума также приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые регламентируют требования к помещениям для видеосвиданий, которые установит ФСИН

Дополнение к закону уточняет, что подобные свидания будут предоставляться при наличии соответствующих технических возможностей и помещений в СИЗО. Отмечается, что предоставляться свидания будут с соблюдением конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственной думой РФ принят законопроект, позволяющий проведение свиданий адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми через видео-конференц-связь (ВКС) в следственных изоляторах (СИЗО). Он был одобрен на пленарном заседании 30 июля сразу во втором и третьем чтениях. «Закон „О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ дополняется новой нормой о том, что свидания обвиняемого и подозреваемого, находящегося в СИЗО, с адвокатом может предоставляться путем использования систем видео-конференц-связи», — сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Госдума также приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые регламентируют требования к помещениям для видеосвиданий, которые установит ФСИН Дополнение к закону уточняет, что подобные свидания будут предоставляться при наличии соответствующих технических возможностей и помещений в СИЗО. Отмечается, что предоставляться свидания будут с соблюдением конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...