Заключенным в СИЗО разрешили общаться с адвокатами по видеосвязи

Государственной думой РФ принят законопроект, позволяющий проведение свиданий адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми через видео-конференц-связь (ВКС) в следственных изоляторах (СИЗО). Он был одобрен на пленарном заседании 30 июля сразу во втором и третьем чтениях.
«Закон „О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ дополняется новой нормой о том, что свидания обвиняемого и подозреваемого, находящегося в СИЗО, с адвокатом может предоставляться путем использования систем видео-конференц-связи», — сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Госдума также приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые регламентируют требования к помещениям для видеосвиданий, которые установит ФСИН
Дополнение к закону уточняет, что подобные свидания будут предоставляться при наличии соответствующих технических возможностей и помещений в СИЗО. Отмечается, что предоставляться свидания будут с соблюдением конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны.
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