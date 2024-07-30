Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров.
«Во время обысков в местах жительства замминистра обороны Булгакова не нашлось наличности — лишь набор каких-то очень уж специфичных картин с сомнительным содержанием», — отметил Федров. На одной из картин экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу изображен в образе генерала Кутузова.
Помимо портретов Булгакова и Шойгу, в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии. Также при обыске у Булгакова найдена коллекция наград.
26 июля ФСБ заявила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова. Его подозревают в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны в 1,3 млрд рублей.
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