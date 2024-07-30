У арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе Кутузова. Фото

30 июля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Во время обыска у Булгакова найдены необычные картины с Шойгу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Во время обысков в местах жительства замминистра обороны Булгакова не нашлось наличности — лишь набор каких-то очень уж специфичных картин с сомнительным содержанием», — отметил Федров. На одной из картин экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу изображен в образе генерала Кутузова. Помимо портретов Булгакова и Шойгу, в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии. Также при обыске у Булгакова найдена коллекция наград. 26 июля ФСБ заявила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова. Его подозревают в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны в 1,3 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров. «Во время обысков в местах жительства замминистра обороны Булгакова не нашлось наличности — лишь набор каких-то очень уж специфичных картин с сомнительным содержанием», — отметил Федров. На одной из картин экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу изображен в образе генерала Кутузова. Помимо портретов Булгакова и Шойгу, в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии. Также при обыске у Булгакова найдена коллекция наград. 26 июля ФСБ заявила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова. Его подозревают в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны в 1,3 млрд рублей.