У арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе Кутузова. Фото

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Дом купца Дунаева. Курган, рамы, картины, школа искусств 1
Во время обыска у Булгакова найдены необычные картины с Шойгу Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров.

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«Во время обысков в местах жительства замминистра обороны Булгакова не нашлось наличности — лишь набор каких-то очень уж специфичных картин с сомнительным содержанием», — отметил Федров. На одной из картин экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу изображен в образе генерала Кутузова.

Помимо портретов Булгакова и Шойгу, в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии. Также при обыске у Булгакова найдена коллекция наград.

26 июля ФСБ заявила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова. Его подозревают в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны в 1,3 млрд рублей.

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Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах. Об этом сообщил военкор Кирилл Федоров. «Во время обысков в местах жительства замминистра обороны Булгакова не нашлось наличности — лишь набор каких-то очень уж специфичных картин с сомнительным содержанием», — отметил Федров. На одной из картин экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу изображен в образе генерала Кутузова. Помимо портретов Булгакова и Шойгу, в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии. Также при обыске у Булгакова найдена коллекция наград. 26 июля ФСБ заявила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова. Его подозревают в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны в 1,3 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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