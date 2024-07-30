В Тюменской области в лесу пропала женщина. Фото

Жительница Тюменской области ушла за грибами в лес и пропала
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Женщина ушла за грибами и не вернулась
Женщина ушла за грибами и не вернулась Фото:

В Тюменской области пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала: информации о разыскиваемой Татьяне Мельниковой нет с 29 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».

«Внимание, пропал человек! Татьяна Мельникова, 62 года. 29 июля ушла в лес за грибами в селе Петрунькино Нижнетавдинского района и не вернулась», — сообщают поисковики.

У пропавшей седые волосы и зеленые глаза. Ее рост 165 сантиметров. Информацию о местонахождении женщины можно сообщить в полицию, по номерам 102 и 112.

Женщина пропала 29 июля
Женщина пропала 29 июля
Фото:

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В Тюменской области пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала: информации о разыскиваемой Татьяне Мельниковой нет с 29 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание, пропал человек! Татьяна Мельникова, 62 года. 29 июля ушла в лес за грибами в селе Петрунькино Нижнетавдинского района и не вернулась», — сообщают поисковики. У пропавшей седые волосы и зеленые глаза. Ее рост 165 сантиметров. Информацию о местонахождении женщины можно сообщить в полицию, по номерам 102 и 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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