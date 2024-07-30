Женщина ушла за грибами и не вернулась
В Тюменской области пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала: информации о разыскиваемой Татьяне Мельниковой нет с 29 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».
«Внимание, пропал человек! Татьяна Мельникова, 62 года. 29 июля ушла в лес за грибами в селе Петрунькино Нижнетавдинского района и не вернулась», — сообщают поисковики.
У пропавшей седые волосы и зеленые глаза. Ее рост 165 сантиметров. Информацию о местонахождении женщины можно сообщить в полицию, по номерам 102 и 112.
Женщина пропала 29 июля
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!