В Екатеринбурге загорелся секретный завод Роскосмоса: самые яркие фото

В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия Роскосмоса — произошел мощный пожар в цехе с химической продукцией. По оценке МЧС площадь горения составляет около 800 квадратных метров. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. Кадры с места событий — в материале URA.RU.
Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. URA.RU собирает информацию в режиме онлайн.
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