В Екатеринбурге загорелся секретный завод Роскосмоса: самые яркие фото

В Екатеринбурге на НПО автоматики произошел пожар в цехе с химической продукцией
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Пожар возник в цехе с химической продукцией
Пожар возник в цехе с химической продукцией Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия Роскосмоса — произошел мощный пожар в цехе с химической продукцией. По оценке МЧС площадь горения составляет около 800 квадратных метров. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. Кадры с места событий — в материале URA.RU.

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. URA.RU собирает информацию в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия Роскосмоса — произошел мощный пожар в цехе с химической продукцией. По оценке МЧС площадь горения составляет около 800 квадратных метров. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. Кадры с места событий — в материале URA.RU. Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. URA.RU собирает информацию в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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