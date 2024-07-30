Мишустин придумал, как превратить мусор в деньги

Власти России повысят эффективность экономики за счет переработки вторичного сырья. Так профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский прокомментировал акцент на переработке отходов, который на стратсессии по нацпроекту «Экологическое благополучие» сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Активно развивается целая отрасль обращения с твёрдыми коммунальными отходами, — обратил внимание участников стратсессии Михаил Мишустин. — Более половины из них сейчас сортируются на новых инфраструктурных объектах. Их создано уже свыше 250. Конечно, этот показатель должен быть доведён до 100%».
Много работы связано с ликвидацией наиболее опасных отходов, в том числе на таких объектах, как «Красный Бор», продолжил глава правительства. «Заметных успехов добились в Усолье-Сибирском, где после приведения территории в безопасное состояние предстоит, как и говорил президент, восстановить нарушенную экосреду. Есть предложения по созданию там современного производственного кластера зелёной химии, когда отходы одного предприятия используются как сырьё для других», — сказал Мишустин.
По федеральному проекту «Чистая страна» завершены работы на 130 свалках и 80 наиболее опасных объектах, добавил премьер. «Ещё один шаг в этой сфере — организация шести экотехнопарков в федеральных округах, которые способствуют запуску предприятий замкнутого цикла. То есть вторичной переработке промышленных и бытовых отходов».
Мишустин повысит эффективность экономики за счет переработки вторичного сырья, объяснил Черняховский. «Если их [отходы] просто где-то закапывать на полигонах, то это приведет к загрязнению земли и нарастанию отходов.
А второй момент — это ценное сырье. Эффективная современная и технологическая экономика предполагает, что все, что стало отходом, может быть превращено в исходный материал», — пояснил собеседник агентства.
По словам эксперта, можно не добывать железо, а перерабатывать использованное. И органические отходы могут быть переработаны в удобрения. При этом Черняховский отметил, что использованная вода также может очищаться, но «пока мы на эту проблему ещё не вышли».
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