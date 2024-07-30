Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на секретном заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после пожара на НПО автоматики берут пробы атмосферного воздуха
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Роспотребнадзор исследует воздух
Роспотребнадзор исследует воздух Фото:
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В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

Специалисты Роспотребнадзора начали исследовать качество атмосферного воздуха в районах, расположенных вблизи НПО автоматики, где вспыхнул пожар. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Сотрудники Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул».

Исследования подтвердили, что качество воздуха в зоне происшествия находится в пределах нормы. «На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — говорится в telegram-канале МЧС России.

Пожар произошел в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса). URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Специалисты Роспотребнадзора начали исследовать качество атмосферного воздуха в районах, расположенных вблизи НПО автоматики, где вспыхнул пожар. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). «Сотрудники Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». Исследования подтвердили, что качество воздуха в зоне происшествия находится в пределах нормы. «На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — говорится в telegram-канале МЧС России. Пожар произошел в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса). URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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