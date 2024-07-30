Происшествия Пожары Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на секретном заводе в Екатеринбурге В Екатеринбурге после пожара на НПО автоматики берут пробы атмосферного воздуха 30 июля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор исследует воздух Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» Специалисты Роспотребнадзора начали исследовать качество атмосферного воздуха в районах, расположенных вблизи НПО автоматики, где вспыхнул пожар. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). «Сотрудники Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». Исследования подтвердили, что качество воздуха в зоне происшествия находится в пределах нормы. «На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — говорится в telegram-канале МЧС России. Пожар произошел в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса). URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Специалисты Роспотребнадзора начали исследовать качество атмосферного воздуха в районах, расположенных вблизи НПО автоматики, где вспыхнул пожар. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). «Сотрудники Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». Исследования подтвердили, что качество воздуха в зоне происшествия находится в пределах нормы. «На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — говорится в telegram-канале МЧС России. Пожар произошел в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса). URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям