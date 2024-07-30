В Венесуэле задержали 749 человек, которые устроили беспорядки

В Венесуэле после подведения итогов президентских выборов начались беспорядки, в результате чего правоохранительные органы страны задержали 749 человек. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
«На данный момент задержаны 749 таких преступников», — заявил Сааб. Его цитирует NTN24.
По информации генпрокурора Венесуэлы, протестующие подожгли ряд центров здравоохранения в стране и ломали памятники культуры. Он также отметил, что нападениям задержанных подверглись полицейские участки и офисы избирательной комиссии.
В Венесуэле вспыхнули беспорядки после завершения подсчета голосов на президентских выборах и объявления о победе действующего главы страны Николаса Мадуро. Во время этих событий получили ранения 23 военнослужащих.
Кремль подчеркнул необходимость для венесуэльской оппозиции принять свое поражение на прошедших выборах главы государства. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о важности признания победы Мадуро, передает 360.ru.
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