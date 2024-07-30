В Венесуэле задержали 749 человек, которые устроили беспорядки

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В Венесуэле происходят беспорядки на фоне прошедших выборов, задержано более 700 человек
В Венесуэле происходят беспорядки на фоне прошедших выборов, задержано более 700 человек Фото:

В Венесуэле после подведения итогов президентских выборов начались беспорядки, в результате чего правоохранительные органы страны задержали 749 человек. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.

«На данный момент задержаны 749 таких преступников», — заявил Сааб. Его цитирует NTN24. 

По информации генпрокурора Венесуэлы, протестующие подожгли ряд центров здравоохранения в стране и ломали памятники культуры. Он также отметил, что нападениям задержанных подверглись полицейские участки и офисы избирательной комиссии.

В Венесуэле вспыхнули беспорядки после завершения подсчета голосов на президентских выборах и объявления о победе действующего главы страны Николаса Мадуро. Во время этих событий получили ранения 23 военнослужащих.

Кремль подчеркнул необходимость для венесуэльской оппозиции принять свое поражение на прошедших выборах главы государства. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о важности признания победы Мадуро, передает 360.ru.

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В Венесуэле после подведения итогов президентских выборов начались беспорядки, в результате чего правоохранительные органы страны задержали 749 человек. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб. «На данный момент задержаны 749 таких преступников», — заявил Сааб. Его цитирует NTN24.  По информации генпрокурора Венесуэлы, протестующие подожгли ряд центров здравоохранения в стране и ломали памятники культуры. Он также отметил, что нападениям задержанных подверглись полицейские участки и офисы избирательной комиссии. В Венесуэле вспыхнули беспорядки после завершения подсчета голосов на президентских выборах и объявления о победе действующего главы страны Николаса Мадуро. Во время этих событий получили ранения 23 военнослужащих. Кремль подчеркнул необходимость для венесуэльской оппозиции принять свое поражение на прошедших выборах главы государства. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о важности признания победы Мадуро, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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