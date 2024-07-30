МЧС заявило о ликвидации пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

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На территории было обрушение кровли
На территории было обрушение кровли Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций», — говориться в заявлении. Пламя охватило 800 квадратных метров, было обрушение кровли. Сейчас на месте работает начальство нескольких ведомств. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

По данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. Информации о пострадавших пока нет.

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Спасатели ликвидировали открытое горение на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций», — говориться в заявлении. Пламя охватило 800 квадратных метров, было обрушение кровли. Сейчас на месте работает начальство нескольких ведомств. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. По данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. Информации о пострадавших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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