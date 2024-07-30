МЧС заявило о ликвидации пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

На территории было обрушение кровли
новость из сюжетаВ Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»
Спасатели ликвидировали открытое горение на территории НПО автоматики в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций», — говориться в заявлении. Пламя охватило 800 квадратных метров, было обрушение кровли. Сейчас на месте работает начальство нескольких ведомств. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
По данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. Информации о пострадавших пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!